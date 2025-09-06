Prefeitura de Natal abre 450 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja como participar
Prefeitura de Natal abre 450 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional Prefeitura de Jundiaí/Divulgação A Prefeitura de Natal em parceria com o Senac, abriu inscrições para 450 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas nos dias 8 e 9 de setembro, de forma presencial, nos Centros Municipais de Trabalho e Emprego (CMTE) da Zona Norte, na Rua Bariri, e da Ribeira, na Avenida Duque de Caxias, 27. Também há a opção de se inscrever online pelo aplicativo Natal Digital, disponível para Android e iOS. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp As aulas terão início em 16 de setembro e serão realizadas na estrutura da Semtas, com instrutores do Senac. Os cursos abrangem diferentes áreas, como alimentação escolar, limpeza e conservação, portaria e vigilância, governança hoteleira, vendas e marketing digital, informática básica e setor de beleza, incluindo design de sobrancelhas, depilação facial e corte de cabelo. A idade mínima exigida varia entre 15 e 18 anos, dependendo da formação, e os pré-requisitos incluem Ensino Fundamental completo ou incompleto, conforme o curso escolhido. Veja como se inscrever Datas: 8 e 9 de setembro Locais presenciais: CMTE Zona Norte – Rua Bariri, s/n, Lagoa Azul e CMTE Ribeira – Avenida Duque de Caxias, 27 Online: aplicativo Natal Digital (Android e iOS) Início das aulas: 16 de setembro Requisitos: idade mínima entre 15 e 18 anos (a depender do curso) e Ensino Fundamental completo ou incompleto. Vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/06/prefeitura-de-natal-abre-450-vagas-em-cursos-gratuitos-de-qualificacao-profissional-veja-como-participar.ghtml