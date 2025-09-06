Hospital Infantil Varela Santiago retoma cirurgias eletivas em Natal
Hospital Infantil Varela Santiago retoma cirurgias eletivas após suspensão em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi O Hospital Infantil Varela Santiago retomou, nesta sexta-feira (5), as cirurgias eletivas em Natal. Mais de 70 procedimentos haviam sido cancelados desde terça-feira (2) após a paralisação nas escalas médicas, motivada pela contratação de duas novas empresas para prestar serviços na rede pública de saúde da capital. O hospital é conveniado com a Prefeitura de Natal e recebe pacientes de todo o Rio Grande do Norte. A suspensão afetou famílias de várias cidades que têm a unidade como referência no atendimento infantil. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Clenilda Claudiana saiu de Nova Cruz para acompanhar o filho Caio, de 7 anos, no mutirão. “Ele é muito ansioso. Apesar de ele estar doente, tendo febre, o que a gente quer é que ele fique com uma boa qualidade de vida”, contou. LEIA TAMBÉM Entenda a mudança na contratação de médicos de Natal que causou suspensão de cirurgias e falhas em plantões Falta de médicos causa suspensão de mais de 50 cirurgias no Hospital Infantil Varela Santiago em Natal A dona de casa Maria Gorete Alexandre, de Tenente Laurentino Cruz, também relatou preocupação com os cancelamentos. “A gente ficou sabendo através da reportagem que foram canceladas muitas cirurgias. Mas, após ligar aqui, eles falaram que podia despreocupar que a deles não foi desmarcada”, afirmou. De acordo com o cirurgião otorrinolaringologista Hede Gurjão Gaspar, os atendimentos voltaram em mutirão. “Hoje nós retomamos aqui, pela manhã, temos sete cirurgias marcadas. Todo sábado, marcamos um mutirão de cirurgias para dar vencimento a essa carência da população”, disse. O médico explicou que a suspensão foi consequência das mudanças na gestão dos contratos. “Essa incerteza de se saber quem ia gerir esses repasses, esses honorários de toda a equipe médica que o município repassa, ficou essa incerteza e foi resolvido ter uma certa parada para a coisa voltar a funcionar normalmente”, afirmou. Neste sábado (6), sete cirurgias foram realizadas. Entre os pacientes estava Gabriele Sofia, de 4 anos. A mãe, Thalita Lima Freire, acompanhou o procedimento. “Eu marquei a cirurgia dela dia 26, e hoje já tô aqui pra ela fazer o procedimento. Eu tô só esperando entrar pra dar tudo certo”, disse. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
