RN recebe sessões gratuitas de cinema itinerante em 9 cidades; veja datas e locais
Cinema itinerante do programa Brasil Antenado chega ao RN O Rio Grande do Norte vai receber a partir deste domingo (14) um cinema itinerante gratuito promovido pelo programa Brasil Antenado. A primeira cidade contemplada será Messias Targino. Ao todo, nove municípios potiguares terão sessões ao ar livre até 22 de setembro. O projeto transforma praças e espaços públicos em salas de cinema a céu aberto, com telão de LED e distribuição gratuita de pipoca. O filme exibido será O Auto da Compadecida 2. Antes da sessão, o público assiste a um vídeo explicativo sobre o Brasil Antenado, programa que garante a instalação sem custo de kits da parabólica digital para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Durante as sessões, instrutores estarão disponíveis para orientar os moradores sobre como solicitar o benefício. O agendamento pode ser feito no site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp. LEIA TAMBÉM Brasil Antenado: 13 mil famílias do RN podem receber gratuitamente kit de parabólica digital; veja como A iniciativa é da Entidade Administradora da Faixa (EAF), instituição responsável pela execução do programa. O Brasil Antenado foi criado pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel para ampliar o acesso à TV aberta em cidades que não possuem sinal ou que enfrentam instabilidade no serviço. Confira o cronograma no RN 14/09 – Messias Targino 15/09 – Florânia 16/09 – São Vicente 17/09 – Jandaíra 18/09 – Parazinho 19/09 – São Miguel do Gostoso 20/09 – Pedra Grande 21/09 – São Bento do Norte 22/09 – Caiçara do Norte Messias Targino terá primeira sessão gratuita de cinema itinerante no RN Divulgação Brasil Antenado O programa é destinado às famílias inscritas no CadÚnico que moram em regiões sem sinal ou com sinal precário de TV aberta. Nessas localidades, o governo fornece gratuitamente a parabólica digital, incluindo o kit e a instalação. Ao todo, serão atendidos 323 municípios em 16 estados até abril de 2026. No Rio Grande do Norte, a ação está inserida na primeira fase do cronograma, que vai até 12 de outubro e contempla 77 municípios do Nordeste e Norte. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/11/rn-recebe-sessoes-gratuitas-de-cinema-itinerante-em-9-cidades-veja-datas-e-locais.ghtml