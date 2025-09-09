Sesap amplia vacinação contra a dengue para todos os municípios do RN
Vacina contra a dengue. Walterson Rosa/MS A vacinação contra a dengue no Rio Grande do Norte foi ampliada neste mês de setembro. Com a inclusão de 58 municípios, agora todas as 167 cidades do estado passam a ter doses disponíveis para a imunização contra a doença viral. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) destinou 10.500 doses para os novos municípios. A ampliação contempla cidades do Sertão Central, passando pelo Vale do Açu, Litoral Norte, Agreste e chegando até o Alto Oeste. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A medida visa ampliar o potencial de proteção contra a dengue em todo o território potiguar, seguindo também uma orientação do Ministério da Saúde. Além das doses para ampliação das cidades, outras 17.420 vacinas foram destinadas, nessa atual rodada de distribuição, a outros 46 municípios que já tinham iniciado o esquema vacinal anteriormente. A vacina é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, independentemente de infecção prévia por dengue. O esquema vacinal recomendado é de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Até esta primeira semana de setembro, o estado aplicou pouco mais de 120 mil vacinas contra a dengue. Especialista alerta para cuidados com a dengue no verão
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/09/sesap-amplia-vacinacao-contra-a-dengue-para-todos-os-municipios-do-rn.ghtml