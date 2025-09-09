Casal encontrado morto com bebê: crime é investigado como feminicídio seguido de suicídio
Casal foi encontrado morto dentro de casa no bairro das Quintas, na Zona Leste de Natal Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi A Polícia Civil investiga o caso de um casal encontrado morto dentro de casa em Natal como possível feminicídio seguido de suicídio. Uma bebê de três meses foi encontrada viva perto dos corpos e entregue a familiares da mãe. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi morta com um tiro na cabeça e o homem também tinha marca de tiro na cabeça. Um revólver foi encontrado próximo ao corpo do homem. O caso aconteceu no início da noite desta segunda-feira (8) no bairro das Quintas, na Zona Oeste da cidade. A mulher foi identificada como Simone Patrícia Soares de Figueiredo. Até a última atualização desta matéria a identidade do homem não havia sido confirmada oficialmente. De acordo com familiares, o casal estava junto há pelo menos 2 anos. O crime Bebê é atendida pelo Samu após ser encontrada ao lado do corpo da mãe em Natal Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi Moradores da região informaram à polícia que teriam ouvido barulhos como de tiros durante a madrugada desta segunda (8) e o casal não foi visto pela vizinhança, na Rua Doutor Manoel Miranda, durante o dia. A polícia só foi acionada no fim da tarde, quando uma testemunha viu a criança ao lado do corpo da mãe pela brecha de uma janela. Policiais militares do 9º Batalhão da PM arrombaram o imóvel e encontraram os corpos. Os PMs retiraram a criança e isolaram a área para investigação. "Foi preciso arrombar o portão e a porta para poder entrar. Quando foi verificado pela janela que o casal estava morto, foi preciso fazer isso, pensando na criança. Provavelmente foi crime passional", afirmou o sargento Marcos Calixto, do 9º BPM. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu a bebê. Segundo os profissionais, a criança estava com bom estado de saúde e não tinha sinais de desidratação. Após o atendimento, ela foi entregue a familiares da mãe. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi chamado ao local para recolher os corpos e dar início às perícias que poderão esclarecer o caso. Casal é encontrado morto em casa e bebê é resgatado com vida
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/09/casal-encontrado-morto-em-natal-crime-e-investigado-como-feminicidio-seguido-de-suicidio.ghtml