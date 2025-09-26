SESI-RN abre inscrições para oficina gratuita de percussão em Natal; veja como se inscrever
SESI-RN abre inscrições para oficina gratuita de percussão nas Rocas Divulgação O SESI-RN abriu inscrições para uma oficina gratuita de percussão na comunidade das Rocas, em Natal. A atividade é destinada a crianças e jovens a partir de 9 anos e será realizada na Escola Municipal Henrique Castriciano, sempre aos sábados, das 15h às 17h50, até 29 de novembro. As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os participantes recebem uma camiseta do projeto. Segundo a superintendente regional do SESI-RN, Danielle Mafra, a oficina é um espaço de aprendizado e convivência. "Queremos que a oficina seja um espaço de oportunidades, onde crianças e jovens possam aprender, criar vínculos e desenvolver novas habilidades, fortalecendo também o sentimento de pertencimento à comunidade", disse. O maestro da SESI Big Band e coordenador de música do SESI-RN, Eugênio Graça, afirmou que a proposta vai além da técnica musical. "Nossa expectativa é que os alunos descubram suas potencialidades e enxerguem na música um caminho de crescimento pessoal e coletivo", declarou. A gerente executiva de Cultura do SESI-RN, Valéria Marinho, também destacou o impacto da iniciativa. "Trazer oficinas artísticas para as Rocas é investir em cidadania, identidade e pertencimento. Acreditamos que a cultura tem papel essencial na formação de jovens e na construção de novas perspectivas para a comunidade", pontuou. A ação integra a agenda cultural do SESI-RN, que promove atividades de educação, arte e bem-estar social, com foco na ampliação do acesso à cultura. Veja como se inscrever Onde: Secretaria da Escola Municipal Henrique Castriciano, na comunidade das Rocas, em Natal Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h Quem pode participar: crianças e jovens a partir de 9 anos O que é preciso: inscrição presencial dentro do horário de funcionamento O que o aluno recebe: camiseta do projeto Duração da oficina: até 29 de novembro, sempre aos sábados, das 15h às 17h50
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/26/sesi-rn-abre-inscricoes-para-oficina-gratuita-de-percussao-em-natal-veja-como-se-inscrever.ghtml