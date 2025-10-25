Coração e mente: como depressão e ansiedade afetam a saúde cardiovascular









Embora muitas vezes tratados separadamente, os transtornos mentais como depressão, ansiedade e estresse têm impacto direto sobre o coração. Estudos mostram que pessoas com esses distúrbios têm até três vezes mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e hipertensão.

Segundo o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), essa conexão se intensificou após a pandemia de covid-19, que elevou em 25% os casos de transtornos psicológicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A cardiologista Cristina Milagre, do Hcor, explica: “A saúde do coração está intimamente ligada à saúde da mente. Distúrbios mentais aumentam o estresse e a liberação de hormônios como o cortisol, que provocam inflamação crônica, pressão alta, alterações metabólicas e até arritmias.” Além disso, pessoas em sofrimento psíquico costumam ter mais dificuldade para manter hábitos saudáveis, como praticar exercícios e seguir uma alimentação equilibrada.

📊 No Brasil:

Mais de 18 milhões de pessoas convivem com transtornos de ansiedade

Cerca de 12 milhões enfrentam a depressão

São registrados mais de 380 mil infartos por ano, com cerca de 100 mil mortes

Por serem muitas vezes silenciosos, os transtornos mentais exigem atenção aos sinais. Quanto mais cedo forem diagnosticados, maiores as chances de um tratamento eficaz.