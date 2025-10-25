Mulher que teve dedo e orelha decepados por ex-companheiro passa por cirurgia em Natal
Mulher tem dedo e orelha decepados pelo companheiro em Parnamirim A mulher que teve parte da orelha e um dedo decepados pelo ex-companheiro em uma tentativa de feminicídio em Parnamirim, na Grande Natal, segue internada em estado grave no Hospital Walfredo Gurgel. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), divulgadas neste sábado (25), a paciente permanece na UTI, em recuperação pós-cirúrgica. O quadro de saúde dela ainda é considerado grave, mas estável. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A família da vítima também fez um pedido de doação de sangue nas redes sociais. As doações podem ser feitas de qualquer tipo sanguíneo, no Hemonorte, localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, em Natal. Mulher que teve dedo e orelha decepados por ex-companheiro passa por cirurgia em Natal Reprodução/Inter TV Cabugi O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (24), quando a mulher foi atacada dentro de casa pelo ex-companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cinco meses. A filha da vítima, uma adolescente de 14 anos, registrou parte das agressões em vídeo. Durante o ataque, a mulher teve parte do couro cabeludo arrancado, além da orelha e de um dedo decepados. As imagens, de extrema violência, mostram o momento em que ela tenta se defender na cozinha da residência. O homem de 54 anos foi preso em flagrante e, segundo a Polícia Civil, já foi solicitado à Justiça o pedido de prisão preventiva, para que ele permaneça detido por tempo indeterminado. O que é feminicídio? Facão foi apreendido dentro do imóvel onde crime aconteceu Polícia Civil/Cedida Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
