Deusa do Forró, 'O Pagode Taí' e Mundo Bita: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Deusa do Forró comemora 40 anos de carreira Huggo Bellenger O fim de semana em Natal tem o humor de Shayne Brennand e Mafaldo Pinto, a animação de Deusa do Forró e a fantasia do Mundo Bita no Teatro Riachuelo. Em outros pontos da cidade, há opções como "O Pagode Taí Vai Quem Quer", no Centro de Turismo, a Oktoberfest, no Complexo Cultural da Rampa, e o halloween no Malca Club, Casanova Ecobar e Whiskritorio. Também tem o forró da banda Encantus e Giannini Alencar no Rastapé. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (23) até segunda-feira (27). Veja abaixo: Quinta-feira (23) Shayne Brennand e Mafaldo Pinto em "Cada Um dá o seu…Show!" Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Sexta-feira (24) Deusa do Forró - 40 anos de sucesso Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Afonso Forró de Verdade - Placílio e Zé Filho Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Banda Encantus e Melissa Farias no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Halloween do Rogerinho Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Tributo a Raimundos com Nanana o Djabo Local: Wesley's Bar Horário: 23h Ingressos: a partir de R$ 10 (clique AQUI) Sábado (25) Churras do Tábua 2025 - Diogo das Virgens e Banda Dubê Local: Tábua de Carne (Via Costeira) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 220 (clique AQUI) Oktoberfest Natal - Capital do Sol, Mel Com Terra, Socorro Lima, Mobydick, Quarteto Linha e Bandigalado Local: Complexo Cultural Rampa Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 110 (clique AQUI) Muído In Capital - Edição Festival - com JP Forrozado, Andrey Santos, Caju Sanfoneiro e Léo Fernandes Local: Dom Vinícius Horário: 17h Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) Halloween do Casa Local: Casanova Ecobar Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) O Pagode Taí Vai Quem Quer - Samba Preto no Branco, Mesa Doze e Daquele Jeito Local: Centro de Turismo Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Halloween Whiskritorio - Funk Edition Local: Whiskritório Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Flow Experience Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: retirada gratuita (clique AQUI) Pagode do Coxa 360º, Junior Bahya e ChicleAsa Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Encontro de Samba - Samba do Abacho e Batuque de Um Povo Local: Cervejaria Resistência (Ponta Negra) Horário: 18h Ingressos: R$ 15 (clique AQUI) Bailão - Chama a DJ Dumara Local: Vogue Natal Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Giannini Alencar e Arnaldinho Netto no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Giannini Alencar abre os festejos juninos no RN1 Domingo (26) Show do Bita - Festa dos Bichos Local: Teatro Riachuelo Horário: 17h30 Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Festa dos Bichos: novo show do Mundo Bita mergulha no universo animal com música, diversão e encantamento Divulgação Halloween do Praia - "Scooby-Doo e o Mistério do Halloween”, apresentado pela Cia Era Uma Vez Local: Praia Shopping Horário: 17h Ingressos: entrada gratuita Segunda-feira (27) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/10/23/deusa-do-forro-o-pagode-tai-e-mundo-bita-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml