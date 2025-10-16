Festival Mada, Anavitória e Tocha: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Teatro Riachuelo recebe show de Anavitória no sábado (18) Reprodução/TV Sudoeste O Festival Mada é a principal atração do fim de semana em Natal, com shows de Marina Sena, Liniker, BaianaSystem, Mano Brown e do projeto "Dominguinho”, com João Gomes, Mestrinho e JotaPê. A capital potiguar também recebe no sábado (18) a dupla Anavitória com a "Turnê das Esquinas", no Teatro Riachuelo. A agenda ainda tem opções como Tocha no Malca Club, Nuzio Medeiros e Kadu Martins no Redação Bar, Oktoberfest do Sambinha Tirol, Circuito Musical e Sergynho Pimenta na festa "Eternamente ED HC". 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (16) até segunda-feira (20). Veja abaixo: Quinta-feira (16) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Bike na Sede Cultural Dosol Local: Sede Cultural Dosol Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Game Over JUBS - Funk House Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Sexta-feira (17) Festival Mada - Marina Sena, Dominguinho, Boogarins e Don L Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 145 (clique AQUI) Marina Sena evolui como cantora e letrista, mas tem relação confusa com influências no 3º Jonny Cortez e Duda Pereira no Afonso Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Carol SantAnna Experience III - Clássicos do Rock Local: Agaricus Restaurante Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Aniversário ARES Atlântico 64 anos - Samba Preto no Branco e Soanata Local: ARES Atlântico (Alecrim) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Tocha Exclusive - Tocha Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Tocha faz show em Natal Divulgação / Prefeitura de Maraial Sábado (18) Festival Mada - Liniker, Mano Brown, BaianaSystem e Rachel Reis Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 145 (clique AQUI) BaianaSystem canta 'Capim Guiné' no FIB 2025 Anavitória - Turnê das Esquinas Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: esgotados Anavitória cantam ‘Relicário’ Redação Bar - Nuzio Medeiros, Kadu Martins e Enzo Melo Local: Redação Bar (Lagoa Nova) Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 85 (clique AQUI) Kadu Martins vai se apresentar no Redação Bar Erickson Nogueira/g1 Festa Eternamente ED HC NR - Circuito Musical, Sergynho Pimenta, Fabinho Miranda, Quarteto Linha e Mesa Doze Local: Complexo de Ensino Noilde Ramalho Horário: 16h Ingressos: R$ 25 (clique AQUI) Sergynho Pimenta se apresenta em Natal Divulgação Oktoberfest do Sambinha Tirol - Radamés e Banda Monjardin, Ribeira Boêmia e Mesa Doze Local: Centro de Turismo (Petrópolis) Horário: 17h30 Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Whiskritorio Rock Festival - Halloween - com Non Sense, United e Supernova Local: Whiskritório Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Banda Pretta e Pagode do Coxa Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 35 (clique AQUI) O Filho do Poeta - Cícero Dantas e Daquele Jeito Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Cosmos O Baile - VG Prime Local: Vogue Natal Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Domingo (19) Isso é Frisson: Super After do Mada Local: Espaço Luz (Praia do Meio) Horário: 6h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Segunda-feira (20) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita
