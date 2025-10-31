Festival Gastronômico de Caicó 2025 começa nesta sexta-feira (31); confira a programação completa
Festival Gastronômico de Caicó começa nesta sexta-feira (31) Divulgação Caicó se transforma, a partir desta sexta-feira (31), na capital da gastronomia no Rio Grande do Norte. O Festival Gastronômico de Caicó 2025 abre oficialmente sua programação com uma combinação de experiências que unem sabor, cultura e identidade regional. O evento acontece em duas etapas: programação na Praça da Catedral de Sant’Ana, nesta sexta-feira (31) e sábado (1º), a partir das 17h, e o Circuito de Bares e Restaurantes, que segue até 15 de novembro em 12 estabelecimentos da cidade. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Na Praça da Catedral, o público vai poder acompanhar oficinas gratuitas na Cozinha Show, com degustações, além do Concurso Gastronômico Abrachefs RN 2025, que elegerá os melhores cozinheiros e confeiteiros do estado. A programação também conta com a Feira de Produtos Gastronômicos Artesanais, Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó, Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, além do Pavilhão Feito Potiguar do Sebrae, com destaque para produtos da indústria de alimentos do Seridó. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Além das experiências gastronômicas, o público poderá aproveitar a venda de comidas e bebidas locais e uma programação musical. Veja a programação abaixo, no fim desta reportagem. A Cozinha Show contará com dez chefs e mixologistas, entre eles grandes nomes da gastronomia nordestina. O público poderá assistir a apresentações de Cumpade João, paraibano vencedor do Prêmio Dólmã Nacional (2018) e jurado do MasterChef Celebridades; José Roberto Caju, campeão do MasterChef Brasil 2024; e Jarlles Gois, influenciador da área gastronômica. O SENAC Barreira Roxa também marca presença com Elizabeth Assunção, ProChef pelo Culinary Institute of America, e Gustavo Almeida, mixologista premiado que já representou o Brasil em competições na China e na Rússia. A chef Maristela Silva, figura tradicional no festival, completa o time. Representando Caicó, o evento conta com talentos locais que despontam na cena gastronômica: Aillane Rodrigues, estudante de Gastronomia; Wanderson Gomes, autor do prato “Meu Sertão”, vencedor do Circuito de Restaurantes do Festival 2024; Josifran Gomes, premiado com o Prêmio Nacional Dólmã; e Natália Carvalho, mixologista vencedora do Abrachefs RN 2024. O Concurso Abrachefs RN 2025 trará disputas entre três finalistas na categoria Cozinheiro e três na categoria Confeiteiro. Além da gastronomia, o festival abre espaço para a cultura potiguar. No sábado, será lançado o livro “Das mãos de Seu Fausto para as mesas do Brasil”, do jornalista Osair Vasconcelos, reforçando o elo entre tradição, memória e culinária regional. “O evento tem como propósito destacar Caicó como terra da carne de sol e do queijo, consolidando a cidade como um dos principais destinos turísticos gastronômicos e culturais do interior do Nordeste”, destaca Raildon Lucena, produtor do Festival. Circuito segue até 15 de novembro A programação do Festival Gastronômico também acontece nos estabelecimentos de alimentação da cidade. O Circuito de Bares e Restaurantes, que acontece de 31 de outubro a 15 de novembro, reúne 12 estabelecimentos de Caicó. Todos os pratos participantes são à base de carne de sol e queijo, com ingredientes de marcas do Feito Potiguar, valorizando a produção regional. Estão inseridos no Circuito os seguintes estabelecimentos e pratos: Armazém 400 – Seridoense Moderno; Bar do Coreto – Filé do Coreto; Botequim Guedes – Caldo Sertanejo; Burguers – Mano do Sertão; Caiçara 21 – Sol do Seridó; Casa Virgulino – Terra de Sant’Ana; Doha – Esfiha Nordestina; Dona Bela – Sertão Sinfônico; Eros Motel – Filé do Eros; Farinno Pizzas – Pizza Engenho; La Nonna – Arancine do Sol / Linguine di Soll; Zeca Barrão – Malassada do Zeca. Confira a programação completa do Festival: Oficinas da Cozinha Show: Sexta-feira (31): 18h: Wanderson Gomes 18h40: Aillane Rodrigues 19h20: Cumpade João 20h: Abertura oficial do evento 20h30: Gustavo Almeida 21h10: Jarlles Gois 22h: Roberto Caju Sábado (1): 18h: Maristela Silva 18h40: Jarlles Gois 19h20: Roberto Caju 20h: Lançamento do livro “Das mãos de Seu Fausto para as mesas do Brasil”, de Osair Vasconcelos 20h30: Josifran Gomes 21h10: Elizabeth Assunção 22h: Cumpade João Concurso gastronômico Sexta-feira (31): 18h: Início das apresentações de cozinheiros 19h30: Oficina com Natália Carvalho 20h30: Início das apresentações de confeiteiros Sábado (1): 18h: Oficina Natália Carvalho e Gustavo Almeida 19h: Final Confeitaria 20h30: Final Cozinha Quente 21h30: Premiação Programação de shows musicais Sexta-feira (31): 20h: Hugo e Heitor 21h: Johnny Cortez Sábado (1): 18h: Marcus Vinicius 21h: Wall Dutra Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
