Ministério Público recomenda reformas urgentes no Hospital João Machado em Natal
MPRN recomenda reformas urgentes no Hospital João Machado O Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou uma série de medidas para resolver problemas estruturais no Hospital Geral Dr. João Machado, em Natal. A recomendação para Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) prevê a realização de mais de 20 reformas. Sete destes serviços são considerados urgentes e essenciais pelo MPRN. A fiscalização identificou problemas elétricos e estruturais que colocam em risco a unidade hospitalar. Segundo o MPRN, a urgência se deve à segurança dos funcionários e dos usuários do SUS. A recomendação destaca ainda a necessidade de um plano de manutenção preventiva permanente. O prazo para sanar as irregularidades é de 60 dias. As intervenções de maior gravidade e risco iminente devem ser priorizadas. Hospital Colônia Dr. João Machado UTI Natal Rio Grande do Norte RN Arquivo A inspeção do MPRN apontou que o prédio "não atende aos critérios de segurança, conforto e funcionalidade para um ambiente hospitalar", e que as instalações elétricas "estão sem isolamento adequado, o que pode causar choque elétrico ou incêndio". O relatório ainda registrou "fissuras, corrosão e desplacamento de concreto em pilares. As lajes, especialmente na entrada principal, têm possibilidade de colapso. Há também a insalubridade em diversos setores do hospital. Mofo, infiltrações e ventilação inadequada foram caracterizados". A Promotoria de Justiça adverte que o descumprimento implicará medidas judiciais cabíveis. A Sesap disse à Inter TV Cabugi que ainda não foi notificada.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/25/ministerio-publico-recomenda-reformas-urgentes-no-hospital-joao-machado-em-natal.ghtml