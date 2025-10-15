PF investiga suspeito de se aproximar de famílias em vulnerabilidade para abusar de crianças
Mandados foram cumpridos no RN, no Ceará e na Paraíba PF/Divulgação A Polícia Federal no Rio Grande do Norte investiga um homem que se aproximava de mulheres em vulnerabilidade social e com filhas pequenas para ter acesso às crianças. Pelo menos oito menores podem ter sido vítimas do suspeito. Segundo a PF, cinco já foram identificadas. A PF deflagrou nesta quarta-feira (15) a segunda fase da Operação Saman, com o objetivo de apurar crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A investigação é conduzida pela Delegacia de Mossoró. De acordo com a corporação, o principal investigado também utilizava diversas contas para aliciar menores e induzi-las à produção e envio de imagens com conteúdo ilícito. Em alguns casos, as mães das vítimas facilitaram o contato com o suspeito e chegaram a enviar imagens das crianças em troca de ajuda financeira. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Alhandra e Pitimbu (PB), Acaraú e Paracuru (CE) e Baraúnas, no RN. Segundo a PF, a prisão ocorreu na Paraíba. No entanto, a corporação não confirmou ao g1 se o preso é o homem apontado como principal investigado por abusos. A PF ainda fez um alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, para protege-los dos riscos de abusos sexuais. "Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção", informou a corporação. Ainda orientou os pais a ficarem atentos a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/15/operacao-pf-abuso-sexual-menores.ghtml