Site de agendamento para fazer Carteira de Identidade Nacional no RN é alterado; confira novo endereço
Modelo da Carteira Nacional de Identidade Divulgação/Agência Brasil A Polícia Científica do Rio Grande do Norte (PCIRN) anunciou que o endereço eletrônico do site de agendamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no estado foi alterado. O acesso deve ser feito exclusivamente por meio do novo endereço: agendamento.pci.rn.gov.br. Segundo o órgão, a população encontra no endereço todas as informações referentes à CIN, incluindo orientações sobre documentos necessários, dúvidas frequentes e a opção de agendar atendimento nas Centrais do Cidadão em todo o estado. O site também conta com a aba "Mais Postos", onde estão disponíveis os endereços e contatos das Câmaras Municipais cooperadas, que realizam o serviço de emissão do documento em parceria com a Polícia Científica. Atualmente, são ofertadas cerca de 3 mil vagas diárias para agendamento em todo o Rio Grande do Norte. As vagas abrem sempre às 8h para o dia útil seguinte, garantindo mais agilidade e previsibilidade no atendimento ao público.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/27/novo-site-agendamento-identidade-rn.ghtml