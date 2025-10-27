Festival Viva o Choro realiza apresentações musicais gratuitas em Mossoró; veja programação completa
Festival Viva o Choro ocorre nesta semana em Mossoró Divulgação Mossoró se prepara para receber, entre quarta (29) e sexta-feira (31) a terceira edição do Festival Viva o Choro - primeiro festival de choro do Rio Grande do Norte - dedicado à valorização da música instrumental brasileira no estado. Com uma programação gratuita e aberta ao público, o evento busca fortalecer o ensino, a pesquisa e a prática do choro, que é considerado o primeiro movimento musical urbano genuinamente brasileiro. Durante o dia, as atividades acontecem no Campus Central da UERN, com oficinas e vivências musicais ministradas por professores com forte atuação no gênero. Entre as oficinas, há temas como composição no choro, clarinete e saxofone, metais, criação musical, violão, flauta transversal, improvisação, percussão, cavaquinho e bandolim, prática de conjunto em choro e a oficina pequenos chorões, voltada para crianças. As noites do festival serão marcadas por uma programação artística especial na Praça do Memorial da Resistência, reunindo artistas locais e convidados. No dia 29 de outubro, sobem ao palco o Grupo Choro Didático (Mossoró), o Duo Pequenos Chorões (Mossoró) e o violonista Alessandro Penezzi (São Paulo). No dia 30, será a vez dos grupos Hussemânia Canta Choro (Mossoró) e Choro Bom (Natal). Encerrando o festival, no dia 31 de outubro, se apresentam a Orquestra de Choro da Escola de Música da UERN (Mossoró) e a Prática de Conjunto em Choro do Festival, reunindo participantes das atividades formativas. Além das apresentações, o Festival contará com um espaço de convivência com alimentação, artesanato, feira de vinil e espaço Kids. O evento é realizado pela Escola de Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), vinculada ao Departamento de Artes da Faculdade de Letras e Artes (FALA/UERN), por meio do Grupo Choro Didático e pelo Banco do Nordeste Cultural Mossoró, com apoio da Prefeitura de Mossoró. Confira a programação completa: Quarta-feira (29) 🕗 08h às 9h20 – Escola de Música/UERN Sala 01: Oficina de Pandeiro – Prof. Fernando Menino Sala 02: Oficina de Bandolim/Cavaquinho – Prof. Marco Cesar Sala 03: Oficina Pequenos Chorões (para crianças) – Profs. Berg Freitas e Joelson Temóteo Sala 04: Oficina de Flauta Transversal – Prof.ª Jane Eyre Sala 15: Oficina de Clarinete/Sax – Prof.ª Dany Danttas Sala 16: Oficina de Metais – Prof. Fernando Dedddos Auditório: Oficina de Violão Iniciante – Prof. Alessandro Penezzi 🕤 09h40 às 11h – Escola de Música/UERN Sala 01: Percussão no Choro – Prof. Fernando Menino Sala 02: História do Choro – Prof. Marco Cesar Sala 04: Iniciação à Improvisação no Choro – Prof.ª Jane Eyre Sala 15: Criação Musical – Prof.ª Dany Danttas Sala 16: Composição – Prof. Fernando Dedddos Auditório: Violão Acompanhamento no Choro – Prof. Alessandro Penezzi 🕑 14h às 16h – Escola de Música/UERN Auditório: Prática de Conjunto em Choro Sala 03: Oficina Pequenos Chorões – Profs. Berg Freitas e Joelson Temóteo 🌙 19h – Memorial da Resistência Abertura Oficial e Apresentações Musicais: - Choro Didático - Alessandro Penezzi Quinta-feira (30) 🕗 08h às 9h20 – Escola de Música/UERN Sala 01: Oficina de Pandeiro – Prof. Fernando Menino Sala 02: Oficina de Bandolim/Cavaquinho – Prof. Marco Cesar Sala 03: Oficina Pequenos Chorões (para crianças) – Profs. Berg Freitas e Joelson Temóteo Sala 04: Oficina de Flauta Transversal – Prof.ª Jane Eyre Sala 15: Oficina de Clarinete/Sax – Prof.ª Dany Danttas Sala 16: Oficina de Metais – Prof. Fernando Dedddos Auditório: Oficina de Violão Iniciante – Prof. Alessandro Penezzi 🕤 09h40 às 11h – Escola de Música/UERN Sala 01: Percussão no Choro – Prof. Fernando Menino Sala 02: História do Choro – Prof. Marco Cesar Sala 04: Iniciação à Improvisação no Choro – Prof.ª Jane Eyre Sala 15: Criação Musical – Prof.ª Dany Danttas Sala 16: Composição – Prof. Fernando Dedddos Auditório: Violão Acompanhamento no Choro – Prof. Alessandro Penezzi 🕑 14h às 16h – Escola de Música/UERN Auditório: Prática de Conjunto em Choro Sala 03: Oficina Pequenos Chorões – Profs. Berg Freitas e Joelson Temóteo 🌙 19h – Memorial da Resistência Apresentações Musicais: - Hussemanía Canta Choro - Choro Bom Sexta-feira (31) 🕗 08h às 9h – Escola de Música/UERN Sala 01: Oficina de Pandeiro – Prof. Fernando Menino Sala 02: Oficina de Bandolim/Cavaquinho – Prof. Marco Cesar Sala 03: Oficina Pequenos Chorões (para crianças) – Profs. Berg Freitas e Joelson Temóteo Sala 04: Oficina de Flauta Transversal – Prof.ª Jane Eyre Sala 15: Oficina de Clarinete/Sax – Prof.ª Dany Danttas Sala 16: Oficina de Metais – Prof. Fernando Dedddos Auditório: Oficina de Violão Iniciante – Prof. Alessandro Penezzi 🕤 09h10 às 10h10 – Escola de Música/UERN Sala 01: Percussão no Choro – Prof. Fernando Menino Sala 02: História do Choro – Prof. Marco Cesar Sala 04: Iniciação à Improvisação no Choro – Prof.ª Jane Eyre Sala 15: Criação Musical – Prof.ª Dany Danttas Sala 16: Composição – Prof. Fernando Dedddos Auditório: Violão Acompanhamento no Choro – Prof. Alessandro Penezzi 🕥 10h20 às 11h20 – Escola de Música/UERN Auditório: Prática de Conjunto em Choro 🌙 19h – Memorial da Resistência Apresentações Musicais: - Prática Pequenos Chorões - Orquestra de Choro - Prática de Conjunto do Festival
