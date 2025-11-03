Alemão é preso em flagrante após PF encontrar 2,4 kg de cocaína em mala no Aeroporto de Natal
Droga foi farejador por cão da Polícia Federal e encontrada em fundo falso de bagagem no Aeroporto de Natal PF/Divulgação Um alemão foi preso ao ser flagrado com 2,4 kg de cocaína escondidos no fundo falso de uma mala, neste domingo (2), no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Segundo a Polícia Federal, o passageiro embarcaria em um voo com destino à Europa. A droga foi localizada na bagarem durante ação de fiscalização de rotina com o apoio do cão detector de drogas Ice. O cachorro indicou a presença de substância ilícita em uma das malas vistoriadas. Após a droga ser encontrada, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico internacional de drogas.
