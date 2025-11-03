Ponto facultativo do Dia do Servidor Público altera expediente em órgãos estaduais e municipais no RN; confira
Centro administrativo do Governo do Rio Grande do Norte em Natal RN Assecom/Governo do RN Grande parte dos serviços públicos fornecidos pelo estado do Rio Grande do Norte e por cidades como a capital do estado, Natal, não funciona nesta segunda-feira (3) por causa do ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público. Embora a data seja comemorada no dia 28 de outubro, a folga dos servidores foi transferida para esta segunda por decretos estadual e municipal. Segundo o governo do estado, serviços considerados essenciais, como atendimento hospitalar, atividades das forças de segurança e Defesa Civil mantêm o seu funcionamento sem qualquer alteração. Natal transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 3 de novembro Espaços turísticos e de lazer como o Parque das Dunas e o Cajueiro de Pirangi também abrem normalmente. Em Natal, as unidades básicas de saúde ficam fechadas nesta segunda (3). Hospitais, UPAs e Samu funcionam normalmente. Hemonorte Hemocentro Dalton Cunha – Hemonorte - funcionará normalmente, de 7h às 18h Espaço Hemonorte no Partage Norte Shopping - Abrirá normalmente, de 8h às 11h e das 13 às 17h Unicat Não terá expediente administrativo nesta segunda-feira (3), retornando na terça-feira (4), em horário de expediente normal. Caern A companhia de água não terá expediente administrativo nesta segunda-feira (3). O atendimento ao público continua funcionando por teleatendimento 115, aplicativo, Agência Virtual ou pelo WhatsApp (84) 98118-8400. Equipes de operação e manutenção atuam em regime de plantão para atendimento de demandas emergenciais. Educação Escolas da rede estadual de educação fecham nesta segunda-feira (3). As aulas retornam na terça-feira (04). Emparn Estará fechada ao público nesta segunda-feira (3). Retoma o atendimento nesta terça-feira (4). Restaurante Popular Nesta segunda-feira (3) não funcionam as unidades do Centro Administrativo, em Natal, e dos Campus da Uern em Mossoró e em Pau dos Ferros. Detran Não haverá atendimento nas unidades do órgão na segunda-feira (3). As unidades voltam ao funcionamento normal na terça-feira (4). Os usuários que, porventura, estejam com serviços agendados para a data do ponto facultativo poderão comparecer a partir da terça-feira, portando o comprovante de agendamento. Parque das Dunas Abre normalmente nesta segunda-feira (03), em seu horário normal, das 7h30 às 17h. A entrada custa R$ 1,00. Cajueiro de Pirangi Abre normalmente nesta segunda-feira (3), no horário das 8h às 17h30. A entrada custa R$ 8,00 (crianças de sete a 12 anos pagam meia-entrada, assim como estudantes, professores e idosos, portando carteira comprobatória). Parque Mata da Pipa Fecha segunda-feira (3) e reabre na terça-feira (04), das 8h às 17h. A entrada é gratuita. Serviços de saúde na capital A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que serviços essenciais e de urgência e emergência, como maternidades, hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Samu, Unidade Mista de Mãe Luiza, Pronto Socorro Infantil de Brasília Teimosa e o atendimento às urgências odontológicas no Centro de Referência Odontológica Dr. Morton Mariz (CRO), funcionarão normalmente nesta segunda (3). Já os setores administrativos, os Distritos Sanitários, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Ambulatório Transexual e Travesti Natal (TT), Centro de Convivência e Cultura, Academias de Saúde e Policlínicas não funcionarão, retornando aos atendimentos na terça-feira (4). O Hospital Municipal Veterinário de Natal também não funcionará durante o ponto facultativo, retomando o atendimento na terça-feira (4), das 8h às 17h. Os pontos extras de vacinação localizados nos shoppings Midway Mall e Partage Norte Shopping também não funcionarão, voltando a oferecer imunização à população na terça-feira (4), das 13h às 20h. Já o ponto extra de vacinação na SESI Clínica Natal retomará o atendimento na terça-feira (4), das 8h às 17h.
