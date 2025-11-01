Após leilão, RN prevê investimentos de R$ 805 milhões em transmissão de energia
RN deve receber mais de R$ 805 milhões com leilão de transmissão de energia O Rio Grande do Norte deve receber mais de R$ 805 milhões em investimentos com o resultado do leilão de transmissão de energia realizado nesta sexta-feira (31) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na Bolsa de Valores, em São Paulo. O valor faz parte de um total superior a R$ 5 bilhões destinados a obras de linhas e subestações em 12 estados brasileiros. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O lote 7, que contempla obras no RN, foi arrematado pela Axia Energia, antiga Eletrobras CGT Eletrosul, e prevê a implantação de três compensadores: dois na subestação de Assu e um na subestação de João Câmara. Esses equipamentos ajudam a estabilizar o sistema elétrico, melhorando a qualidade e a segurança da transmissão. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), os novos empreendimentos representam um avanço na infraestrutura energética do estado e vão facilitar o escoamento da produção de energia renovável. “Esses compensadores vão compensar justamente as cargas de energia que são geradas aqui dentro do estado do Rio Grande do Norte, garantindo a estabilidade do sistema para transmissão para o sistema nacional interligado”, disse Hugo Fonseca, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. Torres de energia eólica Moraes Neto/Sebre/Divulgação O Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne) também avaliou o resultado do leilão como positivo. Apesar de o certame ter ocorrido com atraso de alguns meses, a instituição considera o resultado um avanço diante do cenário de sobrecarga e desperdício de energia no Nordeste. “Alguns equipamentos vão ser instalados em duas subestações do estado do Rio Grande do Norte e esses equipamentos é que vão normalizar o sistema de transmissão para que a gente possa aumentar a capacidade de inserção das fontes renováveis”, disse Darlan Santos, diretor-presidente do Cerne. Para o setor de energia limpa, o leilão é considerado fundamental para reduzir os cortes obrigatórios de geração por falta de capacidade na rede de transmissão - problema que tem afetado parques eólicos e solares no Nordeste, com perdas financeiras e limitação da expansão do setor. As obras devem ser concluídas em até três anos e meio, mas o estado já deve sentir os impactos positivos nos próximos meses, com a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção e operação dos equipamentos. “Nós temos aí mais de 2 mil postos de trabalho que serão criados durante a fase de instalação desses empreendimentos. O mais importante é que isso vai garantir também a possibilidade de novos investimentos em geração no Estado, que hoje estão limitados pela falta de capacidade de transmissão", concluiu Hugo Fonseca. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/01/investimentos-transmissao-de-energia-rn.ghtml