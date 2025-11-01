Inmet emite alerta de baixa umidade em 40 cidades do Rio Grande do Norte; veja lista
Alerto de tempo seco abrange 40 municípios do RN Inmet/Reprodução O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade para 40 municípios do do Rio Grande do Norte. O alerta vale das 10h deste sábado (1º) até as 10h de domingo (2). De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% durante o período. A condição meteorológica aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar problemas à saúde humana. O alerta é amarelo, com grau de severidade de perigo potencial, o mais baixo da escala que também conta com alertas laranjas e vermelhos. A orientação do órgão é que a população deve beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. Em caso de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193). Especialista explicou cuidados com a baixa umidade do ar: Cuidados com a baixa umidade do ar no interior do RN O alerta abrange principalmente cidades do Alto Oeste potiguar, região que costuma registrar clima mais seco nesta época do ano. Cidades sob alerta de baixa umidade Água Nova Alexandria Almino Afonso Antônio Martins Apodi Caraúbas Coronel João Pessoa Doutor Severiano Encanto Francisco Dantas Frutuoso Gomes Itaú João Dias José da Penha Lucrécia Luís Gomes Major Sales Marcelino Vieira Martins Olho d'Água do Borges Paraná Patu Pau dos Ferros Pilões Portalegre Rafael Fernandes Rafael Godeiro Riacho da Cruz Riacho de Santana Rodolfo Fernandes São Francisco do Oeste São Miguel Serra Negra do Norte Serrinha dos Pintos Severiano Melo Taboleiro Grande Tenente Ananias Umarizal Venha-Ver Viçosa
