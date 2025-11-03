Avenida João Medeiros Filho terá interdição parcial para instalação de rede de esgoto em Natal
Representante da Caern explica obra na avenida João Medeiros Filho em Natal Começa nesta segunda-feira (3) uma interdição parcial no trecho da Avenida João Medeiros Filho que vai da Rua Rio Doce até a Travessa João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal. Segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a interdição terá 30 dias de duração. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp No trajeto de 500 metros será instalada rede coletora de esgotos com diâmetro de 250mm. Imagem divulgada pela Caern mostra trecho que será parcialmente interditado Caern/Divulgação O serviço integra o Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Norte e entrará em operação a partir do início do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Jaguaribe. A primeira faixa interditada é a que tem o sentido Redinha – Potengi. Com isso, o fluxo no local será realizado em mão dupla, na pista paralela (sentido Potengi – Redinha). Segundo Judson Soares, superintendente de Empreendimentos da Caern, a obra é necessária para conclusão do sistema de esgotamento sanitário de parte da Redinha e da Comunidade da África. Avenida João Medeiros Filho, em Natal Philipe Salvador/Inter TV Cabugi
