Diretor de escola é preso suspeito de assédio sexual e estupro de vulnerável na Grande Natal
Diretor de escola é preso na Grande Natal suspeito de violência sexual contra crianças Polícia Civil/Reprodução O diretor de uma escola pública foi preso por suspeita de assédio sexual, estupro de vulnerável e invação de dispositivo eletrônico alheio em Parnamirim, na Grande Natal. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte cumpriu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que tem 41 anos, nesta segunda-feira (10). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com as investigações, o homem é apontado como autor de condutas criminosas praticadas contra quatro alunos com idades aproximadas de 14 anos. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Ainda segundo a investigação, o homem teria coagido as vítimas e testemunhas, além de destruir provas importantes para o andamento das investigações. Após ser localizado, o diretor foi conduzido à delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação foi coordenada pela Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) de Parnamirim. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/11/prisao-diretor-escola-parnamirim.ghtml