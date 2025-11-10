Professor potiguar Sergio Lima acerta tema da redação do Enem 2025

Sérgio Lima, referência nacional em Linguagens e CEO da SL Educação, abordou a temática em aulas, mentorias e publicações meses antes da prova.





Referência nacional no ensino de Linguagens e Redação. Mais uma vez, o professor Sérgio demonstrou sua precisão ao antecipar o tema da redação do Enem 2025. Antes mesmo da aplicação do exame, ele havia abordado a temática em suas aulas, mentorias exclusivas e publicações nas redes sociais, preparando seus alunos de forma direta e estratégica para o grande dia.





Em suas aulas, Sérgio Lima promoveu discussões aprofundadas sobre o tema, incentivando os estudantes a refletirem e escreverem sobre a problemática que veio a ser cobrada no Enem. O assunto também foi pauta em suas mentorias exclusivas, nas quais os alunos desenvolveram redações e debateram a questão sob diferentes perspectivas.





Meses antes da prova, o professor publicou em seu perfil no Instagram, em parceria com o professor Disney, um conteúdo especial que explorava a temática a partir da série Doce de Mãe, protagonizada por Fernanda Montenegro, uma das maiores damas da TV e do teatro brasileiro. O material foi amplamente compartilhado entre estudantes e professores, reforçando a relevância social e humana do tema.





Além disso, Sérgio Lima disponibilizou gratuitamente um e-book sobre o tema em seu site, oferecendo aos alunos de todo o país uma análise completa e recursos de escrita para aprimorar o desempenho na redação.





A previsão certeira também esteve presente nas aulas de Arte do professor Disney. Ele, por sua vez, trouxe uma abordagem artística e filosófica ao tema, relacionando-o à obra Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos (1890), de Vincent van Gogh, destacando as dimensões emocionais e existenciais presentes na questão proposta pelo exame, durante sua aula sobre o Expressionismo.





No Aulão de Revisão HCM – Principais Apostas, organizado pela equipe Humanas com Método (HCM), o alvo também foi correto. Nas disciplinas de Filosofia e Sociologia, o professor Gustavo Petrovich, e em Geografia, o professor Leônidas Dutra, promoveram debates e resolveram questões que dialogavam diretamente com a temática abordada na redação do Enem.





Com esse conjunto de ações — mentorias, conteúdo digital e material gratuito —, o time de professores da SL Educação reafirma seu compromisso com uma educação crítica, conectada e transformadora, que prepara o estudante não apenas para o Enem, mas para compreender o mundo em sua complexidade.