Enem 2025: número de participantes com 60 anos ou mais cresce 88% no RN; veja perfil
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025 Paulo Pinto/Agência Brasil O número de pessoas com 60 anos ou mais inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Rio Grande do Norte aumentou 88% em 2025 na comparação com 2024. De acordo com o Inep, 454 idosos estão inscritos para as provas que começam neste domingo (9). No ano passado, eram 241. Apesar disso, o grupo ainda é minoritário. Mais de 60% das inscrições são de jovens com idade entre 16 e 20 anos, visto que as notas da prova são usadas para ingresso em universidades de todo o país. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ao todo, o estado registrou 113.229 inscrições confirmadas, um aumento de quase 11% na comparação com 2024, quando 102.090 pessoas se inscreveram para participar da prova. Mais de 78,3 mil inscrições foram gratuitas e apenas 34,8 mil pagaram a taxa prevista no edital. LEIA TAMBÉM LINHAS E HORÁRIOS: Transporte público será ampliado para o Enem 2025 em Natal; confira funcionamento Quase 5 milhões de estudantes vão fazer Enem 2025 Do total de inscrições neste ano, mais de 33,7 mil foram feitas em Natal, capital do estado. Já Mossoró, no Oeste potiguar, teve 11,5 mil inscritos. Parnamirim, na Grande Natal, é a terceira cidade com mais participantes no estado: pouco mais de 7,4 mil. Pau dos Ferros, no Alto Oeste, tem 4,2 mil. Juntas, as quatro cidades somam mais da metade do total de inscritos no estado. Mulheres são maioria As mulheres são maioria entre os participantes previstos no Rio Grande do Norte. O estado tem 66 mil candidatas, cerca de 58,34% do total dos inscritos. Do total de candidatos, 31.445 são de estudantes que estão terminando o ensino médio em 2025 - cerca de 27% do total. A maioria, porém, já concluiu o ensino médio. São 58.892 pessoas. . Outras 21,3 mil pessoas são estudantes que estão no ensino médio, mas não devem concluir o ensino médio em 2025. São os chamados treineiros, que fazem a prova como preparação para os anos seguintes. Outros 1,4 mil disseram que nem concluíram nem estão cursando o ensino médio. Cor e raça A maioria dos candidatos confirmados se declarou parda. São 53.541 inscritos. Desse público, apenas 13,2 mil pagou pela inscrição. A população branca é a segunda maior no estado: 46.441 pessoas, das quais mais de 18,4 mil são pagantes. Os candidatos que se declararam pretos são 10.241, dos quais pouco mais de 2 mil pagaram inscrição. Enem 2025 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado em 9 e 16 de novembro em todo o país – com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão em 30 de novembro e 7 de dezembro. Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação. No próximo domingo (16), serão mais 90 questões (Matemática e Ciências da Natureza). Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h – e, depois desse horário, nenhuma entrada será permitida. A prova começa pontualmente às 13h30. O Enem segue o horário oficial de Brasília No primeiro dia de Enem (9), os candidatos têm até as 19h para realizar a prova, totalizando 5 horas e 30 minutos de duração. Já no segundo dia (16), a prova vai até as 18h30, em um máximo de 5 horas de duração. A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões. Só é possível deixar a sala com o caderno em mãos faltando 30 minutos para o fim do exame: portanto, após as 18h30 no primeiro dia e após as 18h no segundo. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/08/enem-2025-numero-de-participantes-com-60-anos-ou-mais-cresce-88percent-no-rn-veja-perfil.ghtml