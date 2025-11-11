Justiça mantém prisão de guarda municipal envolvido em briga que deixou um morto e oito feridos no RN
Guarda municipal que atirou durante festa em Apodi tem prisão preventiva decretada A Justiça decretou a prisão preventiva do guarda municipal de Mossoró Regiano Mendes, suspeito de atirar e matar um homem durante uma festa no centro de Apodi, no Oeste potiguar, na madrugada de domingo (9). Oito, pessoas, incluindo o próprio guarda, ficaram feridas. O homem, que tem 41 anos, está preso na Cadeia Pública de Mossoró. Segundo a Polícia Civil, ele se envolveu em uma briga durante o evento e sacou uma pistola calibre .40, disparando várias vezes. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os tiros atingiram Cássio Fagner Marinho da Costa, de 39 anos, que morreu no local, além de outras sete pessoas — quatro homens e três mulheres — que ficaram feridas. O suspeito também foi baleado no tórax e no abdômen. LEIA MAIS Homem morre e oito pessoas ficam feridas durante tiroteio em show no interior do RN, diz PM Vítimas de tiroteio em Apodi se envolvem em acidente após receberem alta de hospital; motociclista morreu A arma usada no crime pertence à Guarda Civil Municipal de Mossoró e foi apreendida. A polícia investiga se houve a participação de outra pessoa armada na ocorrência. O guarda foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (10), quando a Justiça decidiu converter a prisão em preventiva. De acordo com a Polícia Civil, as outras sete pessoas feridas foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Atirador é preso após tiroteio que deixou um morto e oito pessoas feridas em Apodi, no RN Reprodução Após receberem alta, cinco dos feridos se envolveram em um acidente na BR-405, quando voltavam para Apodi. O carro em que estavam bateu de frente com uma motocicleta. O motociclista, identificado como Erick Vinícius Nascimento de Almeida, de 30 anos, morreu no local. A Polícia Civil informou que o motorista do carro, de 67 anos, prestou socorro às vítimas e testou negativo para ingestão de álcool. Ninguém que estava no veículo ficou ferido. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
