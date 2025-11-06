Grafith 37 anos, Jeito Moleque e Toquinho: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Banda Grafith celebra 37 anos em show neste sábado Divulgação O fim de semana em Natal será especial com a comemoração dos 37 anos da Banda Grafith, na Shock Casa Show. Na Via Costeira, o grupo Jeito Moleque é a atração principal do Pé no Samba, no sábado (8). No mesmo dia, o cantor e compositor Toquinho faz apresentação única no Teatro Riachuelo. Com entrada gratuita, a Feira Potiguar de Agricultura Familiar e Economia Solidária tem shows de Cavalo de Pau, Olodum e Otto, no Centro Administrativo. E o fim de semana ainda tem o forró de Batista Lima no Rastapé, o reggae de Jah Live no Taverna Pub, a música eletrônica do Vintage Culture na Casa de Apostas Arena das Dunas, o "Tributo ao Rei do Pop" com Rodrigo Teaser e o "Samba de Sereia" de Dani Cruz. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (6) até segunda-feira (10). Veja abaixo: Quinta-feira (6) Cavalo de Pau e Messias Paraguai - Feira Potiguar de Agricultura Familiar e Economia Solidária Local: Centro Administrativo Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita (clique AQUI) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Sexta-feira (7) Natal Experience 2025 Local: Prainha (Via Costeira) Horário: 21h Ingressos: gratuitos (clique AQUI) Jah Live - 20 anos "Se Curvar Jamais" Local: Taverna Pub Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Forró dos 3 no Afonso Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Batista Lima no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 60 (vendas no local) Olodum e Academia da Berlinda - Feira Potiguar de Agricultura Familiar e Economia Solidária Local: Centro Administrativo Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita (clique AQUI) Olodum canta ‘Faraó Divindade Do Egito’ Sábado (8) Grafith 37 anos Local: Shock Casa Show Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 90 (clique AQUI) Vintage Culture Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 130 (clique AQUI) Toquinho Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 125 (clique AQUI) Toquinho canta 'Tarde Em Itapoã' Pé no Samba - Jeito Moleque, Pagode do Coxa, Mesa Doze e Banda Pretta Local: Prainha (Via Costeira) Horário: 15h Ingressos: ingressos gratuitos (clique AQUI) Jeito Moleque faz show em Natal Divulgação Por Siempre RBD - A Festa em Natal Local: Galpão 292 (Rua Chile) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Fabiana Souto no Buraco da Catita Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Otto e Tássia Reis - Festival do MST Local: Centro Administrativo Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita (clique AQUI) Dona Onete e Otto cantam 'Boto Namorador' Aniversário 10 anos ABC Reggae - Jah Live, Bob Marlon e Allan Negão Local: Praça do Reggae (Pajuçara) Horário: 19h Ingressos: 1 kg de alimento não perecível Domingo (9) Tributo ao Rei do Pop - Rodrigo Teaser Local: Teatro Riachuelo Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 90 (clique AQUI) Rodrigo Teaser na pele do rei do pop, Michael Jackson Divulgação Domingo na Ovelha - Side Control e Stone Glasse Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 14h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Samba de Sereia - Dani Cruz e convidadas Local: Seu Jerimum (Candelária) Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Segunda-feira (10) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita
