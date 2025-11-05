Ualison, Temistocles, Antnio: IBGE divulga nomes 'diferentões' com no máximo 15 repetições no RN
IBGE divulga os nomes e sobrenomes mais populares do Brasil pela primeira vez Ualison, Temistocles, Antnio, Zaia. Esses são alguns dos 424 nomes que têm apenas 15 repetições no Rio Grande do Norte. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça (4). Veja lista abaixo. Os nomes integram uma lista do instituto que apresenta os nomes e sobrenomes mais e menos frequentes identificados pelo Censo Demográfico de 2022, data de referência do último levantamento. A lista de nomes 'diferentões' com menos de 15 repetições no RN inclui ainda Zaia, Ayme, Alefh, Sandja, Kira, Predro, Nuncia e Asterio. O levantamento revela também que o Brasil tem 8.149 pessoas chamadas Natal, mas nenhuma delas mora em Natal. LEIA TAMBÉM: Brasil tem 8.149 pessoas chamadas Natal... mas nenhuma em Natal 'Maria, José, Silva': Veja os nomes e sobrenomes mais comuns no RN Brasil tem 4,3 mil nomes usados por apenas 20 pessoas Nomes menos comuns no RN Nomes mais comuns De acordo com a lista, Maria é o nome mais frequente entre as mulheres potiguares: mais de 363 mil, ou mais de 11% da população do estado. Entre os homens, o nome mais comum é José, que corresponde a pouco mais de 4,2% da população. Já quando o assunto é sobrenome, Silva é de longe o mais usado no estado. São 919.522 moradores do RN. A cada 100 potiguares, 28 têm esse sobrenome. Ualison, Temistocles, Antnio: IBGE divulga nomes 'diferentões' com no máximo 15 repetições no RN Reprodução/RBS TV
