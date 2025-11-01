Mostra de Cinema de Gostoso anuncia prêmio de pós-produção para longas potiguares da Lei Paulo Gustavo
Mostra de Cinema de Gostoso será realizada no fim de novembro Divulgação A Mostra de Cinema de Gostoso, em parceria com a O2 Pós, lançou uma convocatória para o Prêmio de Pós-produção Mostra de Cinema de Gostoso e O2 Pós 2025. A iniciativa visa impulsionar a finalização de longas-metragens potiguares contemplados pelo Edital de Seleção de Projetos de Audiovisual nº 01/2023 da Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio Grande do Norte, nas categorias 1.7 (Linha 1) e 1.8 (Linha 2). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O objetivo é fornecer suporte técnico para que as produções audiovisuais do Rio Grande do Norte cheguem às telas com a melhor qualidade possível. Serão concedidos dois prêmios em serviços de pós-produção, totalizando um investimento significativo no cinema local: 1º Prêmio: Serviços de pós-produção no valor de R$ 30.000,00 2º Prêmio: Serviços de pós-produção no valor de R$ 25.000,00. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Mostra de Cinema de Gostoso abre inscrições para a edição 2025; veja como participar Os serviços serão integralmente executados pela O2 Pós. Produtores e realizadores contemplados com a Lei Paulo Gustavo/RN nas categorias mencionadas devem ficar atentos ao cronograma: Abertura da Convocatória aconteceu dia 30 de outubro de 2025 e o encerramento no será dia 6 de novembro de 2025. A divulgação do resultado será dia 24 de novembro, na solenidade de encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso, em São Miguel do Gostoso/RN, celebrando os projetos vencedores. A convocatória conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte e da Fundação José Augusto. Em 2025, a Mostra de Cinema será realizada de 20 a 24 de novembro, em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte do Rio Grande do Norte. Com programação gratuita, o evento se consolidou ao promover a exibição de filmes a céu aberto em uma sala de cinema montada na praia do Maceió e recebe um público de diversas regiões do país. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
