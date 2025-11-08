Inmet emite dois alertas de baixa umidade para cidades do RN; veja lista
Baixa umidade atinge cidades do RN Divulgação/Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de baixa umidade para mais de 100 cidades do Rio Grande do Norte. (Veja a lista de cidades dos dois avisos mais abaixo). Um dos alertas vale até 21h deste sábado e o outro inicia no domingo às 10h e termina às 21h. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp 🟡 Os avisos são de perigo potencial, da cor amarela, o menor nível na escala de severidade do órgão. De acordo com o Inmet, nesse nível de alerta, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Há ainda, segundo o instituto, um baixo risco de incêndios florestais e à saúde. O Inmet recomenda que as pessoas nessas cidades: Bebam bastante líquido; Evitee desgaste físico nas horas mais secas; Evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Em caso de necessidade, acionar Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja os vídeos que estão em alta no g1 Alerta de baixa umidade - sábado (8) Acari Afonso Bezerra Água Nova Alexandria Almino Afonso Alto do Rodrigues Angicos Antônio Martins Apodi Assú Augusto Severo Baraúna Barcelona Bento Fernandes Bodó Caicó Caiçara do Rio do Vento Campo Redondo Caraúbas Carnaubais Carnaúba dos Dantas Cerro Corá Coronel Ezequiel Coronel João Pessoa Cruzeta Currais Novos Doutor Severiano Encanto Equador Felipe Guerra Fernando Pedroza Florânia Francisco Dantas Frutuoso Gomes Governador Dix-Sept Rosado Ipanguaçu Ipueira Itajá Itaú Jaçanã Jandaíra Janduís Januário Cicco Japi Jardim de Angicos Jardim de Piranhas Jardim do Seridó João Câmara João Dias José da Penha Jucurutu Lagoa Nova Lagoa de Velhos Lajes Lajes Pintadas Lucrécia Luís Gomes Macau Major Sales Marcelino Vieira Martins Messias Targino Monte das Gameleiras Mossoró Olho d'Água do Borges Ouro Branco Paraná Paraú Parelhas Patu Pau dos Ferros Pedra Preta Pedro Avelino Pendências Pilões Portalegre Rafael Fernandes Rafael Godeiro Riacho da Cruz Riacho de Santana Riachuelo Rodolfo Fernandes Ruy Barbosa Santa Cruz Santa Maria Santana do Matos Santana do Seridó Senador Elói de Souza Serra Caiada Serra Negra do Norte Serra de São Bento Serra do Mel Serrinha dos Pintos Severiano Melo São Bento do Trairí São Fernando São Francisco do Oeste São José do Campestre São José do Seridó São João do Sabugi São Miguel São Paulo do Potengi São Rafael São Tomé São Vicente Sítio Novo Taboleiro Grande Tangará Tenente Ananias Tenente Laurentino Cruz Timbaúba dos Batistas Triunfo Potiguar Umarizal Upanema Venha-Ver Viçosa Alerta de baixa umidade - domingo (9) Acari Assú Afonso Bezerra Água Nova Alexandria Almino Afonso Angicos Antônio Martins Apodi Augusto Severo Barcelona Bento Fernandes Bodó Caiçara do Rio do Vento Caicó Campo Redondo Caraúbas Carnaúba dos Dantas Cerro Corá Coronel Ezequiel Coronel João Pessoa Cruzeta Currais Novos Doutor Severiano Encanto Equador Felipe Guerra Fernando Pedroza Florânia Francisco Dantas Frutuoso Gomes Governador Dix-Sept Rosado Ipanguaçu Ipueira Itajá Itaú Jaçanã Janduís Japi Jardim de Angicos Jardim de Piranhas Jardim do Seridó João Câmara João Dias José da Penha Jucurutu Lagoa de Velhos Lagoa Nova Lajes Lajes Pintadas Lucrécia Luís Gomes Major Sales Marcelino Vieira Martins Messias Targino Monte das Gameleiras Mossoró Olho d'Água do Borges Ouro Branco Paraná Paraú Parelhas Patu Pau dos Ferros Pedra Preta Pedro Avelino Pilões Portalegre Rafael Fernandes Rafael Godeiro Riacho da Cruz Riacho de Santana Riachuelo Rodolfo Fernandes Ruy Barbosa Santa Cruz Santana do Matos Santana do Seridó São Bento do Trairí São Fernando São Francisco do Oeste São João do Sabugi São José do Campestre São José do Seridó São Miguel São Paulo do Potengi São Rafael São Tomé São Vicente Senador Elói de Souza Serra Caiada Serra de São Bento Serra Negra do Norte Serrinha dos Pintos Severiano Melo Sítio Novo Taboleiro Grande Tangará Tenente Ananias Tenente Laurentino Cruz Timbaúba dos Batistas Triunfo Potiguar Umarizal Upanema Venha-Ver Viçosa Vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/08/inmet-alertas-baixa-umidade-rn.ghtml