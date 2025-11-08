Jovem morre após moto ser atingida por caminhonete em Natal
João Victor morreu na batida Cedidas Um jovem de 23 anos morreu após ter a moto em que estava com o pai atingida por uma caminhonete na Avenida Lima e Silva, no bairro Lagoa Nova, em Natal. O pai da vítima disse que o motorista do veículo teria confundido os dois com assaltantes e chegou a revistá-los após a colisão. A vítima foi João Victor da Silva de Morais, que chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A batida aconteceu na madrugada de sexta-feira (7), entre 0h e 1h. A Inter TV Cabugi procurou a Polícia Civil para tratar sobre as investigações do caso, mas não havia recebido respostas até a atualização mais recente desta reportagem. João Victor traballhava em uma empresa de telemarketing em Emaús, em Parnamirim, e voltava para casa após ter deixado o serviço por volta das 23h30. O pai dele, que preferiu não se identificar, relatou que todos os dias buscava o filho no trabalho nesse horário. "Quando eu cheguei ali na Lima e Silva, eu fui surpreendido por um carro que saiu em alta velocidade de uma rua e veio na minha direção para me pegar. Eu só fiz olhar, não estava entendendo o que ele estava querendo", relatou. "Eu pensei até que ele estava embriagado ou alguma coisa. Tentei desviar, puxei a moto para um lado, tentei puxar para o outro. Quando eu puxei para o outro, ele acelerou e deu a pancada em mim", completou. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) informou que agentes de mobilidade estiveram no local, registraram o boletim de ocorrência e realizaram o teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo. A STTU informou ainda que o motorista foi conduzido à Delegacia de Plantão para a abertura do processo investigativo, que ficou sob a responsabilidade da Delegacia de Acidentes de Veículos. A Polícia Civil não se pronunciou. João Victor sofreu múltiplas fraturas, chegou a ser internado, mas morreu no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel na sexta-feira (7). 'Revistou a gente', diz pai O pai de João Victor contou que o homem que dirigia a caminhonete teria dito que o estabelecimento dele teria sido alvo de um assalto, e que os bandidos estariam em uma moto de cor vermelha - a mesma cor da moto em que pai e filho e estavam. "Eu gritei para ele que não tinha sido eu, que tinha vindo do trabalho do meu filho, que tinha ido buscar ele. Ele ainda não entendeu, ficou bravo, veio para cima de mim ainda, queria me bater. Foi na hora ainda que eu pedi socorro. Foi na hora que as pessoas chegaram e foi amenizando", relatou. "Depois de tudo ele ainda veio me revistar como se eu fosse bandido ainda, atrás de revólver. Aí não achou. Na hora ele sentiu que não foi [a gente]". O pai contou que o motorista ainda tentou sair do local, mas foi alertado por populares para permanecer. "Você até entende a situação dele, que saiu atrás dos bandidos. Mas, mesmo sendo bandido, ele não pode chegar assim e meter o carro por cima de alguém sem nem saber. Não sabia qual era a moto que os bandido estavam, não sabia de que jeito os bandido estavam, o que vestiam", falou.
