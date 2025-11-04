Justiça Eleitoral cassa prefeito e vice de São Miguel do Gostoso por contratações 'em massa' em ano eleitoral
Política: Justiça eleitoral cassa prefeito e vice de São Miguel do Gostoso A Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito de São Miguel do Gostoso, Leonardo Teixeira (PSD), conhecido como Léo de Doquinha, e do vice-prefeito, João Eudes (PT), por irregularidades nas eleições de 2024 no município do litoral Norte potiguar. A decisão é de primeira instância e, por isso, os dois podem seguir nos cargos enquanto aguardarem recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. De acordo com a sentença, Léo de Doquinha e João Eudes foram favorecidos por contratações temporárias realizadas no ano passado pelo então prefeito do município, Renato de Doquinha. Segundo a denúncia que levou à condenação, o ex-gestor promoveu uma "contratação em massa" de servidores no ano eleitoral, com o objetivo de conseguir apoio político aos candidatos que apoiava. Prefeito Léo de Doquinha (PSD), à esquerda na imagem sem gravata, e o vice-prefeito João Eudes (PT), de São Miguel do Gostoso Inter TV Cabugi/Reprodução Conforme o processo, foram admitidos 385 servidores temporários em 2024, praticamente o dobro dos contratos que já existiam. Para o juiz responsável pelo caso, as contratações tiveram caráter eleitoreiro e influenciaram o resultado das urnas. Com a decisão, Léo de Doquinha e João Eudes tiveram os votos anulados e os mandatos cassados. Já o ex-prefeito Renato de Doquinha foi declarado inelegível por oito anos. A sentença também determina a realização de novas eleições no município. Em nota, a defesa dos cassados afirmou que as contratações não tiveram finalidade política, mas atenderam às necessidades do serviço público. O grupo destacou ainda que a decisão é de primeira instância e que o caso será analisado pelo TRE.
