Paulinho da Viola, Aldair Playboy e Bruna Louise: veja agenda cultural do fim de semana em Natal

Paulinho da Viola se apresenta em Natal neste sábado Babi Furtado e Dantas Jr. / Divulgação Qualistage O fim de semana em Natal tem muito samba com a quinta edição do Festival Ribeira Boêmia, na Casa de Apostas Arena das Dunas. Paulinho da Viola, Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Tiee fazem parte da programação. No Teatro Riachuelo tem o humor de Emerson Ceará e Bruna Louise. O cantor Aldair Playboy se apresenta no Malca Club, na sexta-feira (14). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (13) até quarta-feira (19), que é véspera de feriado nacional do Dia da Consciência Negra. O Baile do Rogerinho e a gravação do DVD de Thullio Milionário são dicas para a quarta-feira. Veja abaixo: Quinta-feira (13) Emerson Ceará Local: Teatro Riachuelo Horário: 19h30 Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Cidade Dormitório na Sede Cultural DoSol Local: Sede Cultural DoSol (Potilândia) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 35 (clique AQUI) Sexta-feira (14) Uma Noite com os Bee Gees Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 100 (clique AQUI) Farra do Aldair Playboy Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Forró de Interior - Ranniery Gomes Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Acácio no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) A Confra Santo Afonso - Messias Paraguai, Caju Sanfoneiro e Binho Dubê Local: Tábua de Carne Via Costeira Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 90 (clique AQUI) Mulher e Vaquejada - Gisele Alves e Renan Miranda Local: Dom Vinícius Bar e Restaurante Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) O Melhor Forró é no Interior - Giannini Alencar e Luciano Brilhante Local: Rancho do Brilhante (Parnamirim) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) AURA - O Som Ganhou Forma Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Sábado (15) Festival de Samba Ribeira Boêmia - Paulinho da Viola, Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Tiee Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 84 (clique AQUI) Paulinho da Viola canta ‘Pecado Capital’ Bruna Louise Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Bruna Louise volta ao palco The Monic e The Sinks na Sede Cultural DoSol Local: Sede Cultural DoSol (Potilândia) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) United na Abissal Local: Zona Abissal (Cidade Verde) Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Vila Catita com Placillio e Socorro Lima Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Banda Encantus Local: Eco Casa Show (Extremoz) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Domingo (16) Skema - Herdeiro do Riso Local: Teatro Alberto Maranhão Horário: 19h Ingressos: (clique AQUI) Boteco do Kintal II - Edição Vip - Messias Paraguai Local: O Kintal II Casa Show (Estrada da Redinha) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Segunda-feira (17) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Quarta-feira (19) Na Praia - Thullio Milionário Local: LaPraia Rooftop (Ponta Negra) Horário: 14h Ingressos: a partir de R$ 300 (clique AQUI) Thullio Milionário grava DVD em Natal Divulgação Baile do Rogerinho Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 19h30 Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Bonde do Brasil no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI)
