Polícia prende foragido apontado como um dos líderes do tráfico no Seridó
Delegado Roney Nóbrega comenta prisão de foragido suspeito de liderar tráfico de drogas no Seridó Um homem de 27 anos, suspeito dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo, foi preso na última sexta-feira (31), no município de Camaragibe, em Pernambuco. Ele é apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (DP) de Acari, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE), deflagraram a operação "Fim da Linha" para cumprir o mandado de prisão. Segundo as investigações, o suspeito é considerado extremamente perigoso e possuía três mandados de prisão em aberto. Além do tráfico de drogas, ele também seria especialista na prática de roubos, caracterizados por invasões a residências e pelo uso de violência extrema contra as vítimas, e ainda responde a investigações por outros crimes em diferentes municípios do Seridó potiguar. Após ser localizado e detido, o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Polícias Civil do RN e Pernambuco deflagram operação 'Fim da Linha' e prendem foragido em Camaragibe Cleto Filho/Polícia Civil
