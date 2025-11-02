Sobrecoxa de frango com jerimum: veja receita prática
Sobrecoxa de frango com jerimum: confira a receita Inter TV Costa Branca O Inter TV Rural deste domingo (2) apresentou uma receita ideal para quem busca praticidade: sobrecoxa de frango com jerimum. Os ingredientes são preparados juntos no forno, formando um prato completo para a refeição. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ingredientes 1,5 kg de sobrecoxa 800 g de jerimum sem sementes cortado em pedaços Suco de 2 laranjas grandes 200 g de tomate (cereja ou convencional, cortado) 4 dentes de alho grandes inteiros Colorau ou páprica Açafrão da terra (ou cúrcuma), sal Cebolinha, alecrim, pimenta do reino e azeita a gosto Modo de preparo Começamos preparando os cortes de frango. Lavamos bem, preservamos a pele e fazemos alguns furos para ajudar a impregnar o tempero. Em um recipiente espaçoso, colocamos todos os pedaços de frango e temperamos com um fio de azeite, sal, pimenta do reino, açafrão da terra ou cúrcuma, colorau, alecrim e o suco de laranja. Misturamos bem todos os temperos e reservamos. Deixamos na geladeira, coberto por plástico filme por cerca de 1 hora. Na sequência, preparamos o jerimum. Após cortar no tamanho desejado e tirar as sementes, temperamos com um fio de azeite, sal, com pimenta do reino e alecrim. Todos os temperos são a gosto. E nessa receita vamos deixar o jerimum com casca. Cerca de 1 hora após temperarmos o frango e o jerimum, damos continuidade ao preparo. Separamos uma assadeira grande, untamos com um fio de azeite, e distribuímos todos os pedaços de frango nela, sempre com a pele voltada para cima. Depois de acomodar todo frango, aproveitamos os temperos que sobram no recipiente e colocamos por cima dos pedaços de frango. Jogamos os dentes de alho também dento da assadeira. Cobrimos a assadeira com papel alumínio e lavamos a forno preaquecido a 200° por cerca de 40 minutos. Após esse tempo, retiramos do forno, retiramos o papel alumínio e neste momento, colocamos os pedaços de jerimum em meio aos pedaços de frango. O jerimum vai cozinhar nessa espécie de caldo que se forma durante o cozimento do frango. Após acomodar todos os pedaços de jerimum, jogamos alguns tomates-cereja ou pedaços de tomate tradicional, voltamos com a assadeira para o forno até o frango cozinhar por completo. Nessa segunda parte, o frango levou cerca de 1hora para chegar no ponto ideal. Depois, é só servir. Bom que só: aprenda a fazer um mocotó bovino Vídeos mais assistidos do g1 RN
