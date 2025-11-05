RN tem 3ª maior fila de espera por transplante de córnea do Nordeste; pacientes aguardam até 3 anos
O Rio Grande do Norte tem a terceira maior fila de espera por transplante de córnea do Nordeste e, ao mesmo tempo, um dos menores números de cirurgias realizadas. Segundo profissionais que atuam na área, o problema vai além da falta de doadores e envolve falhas na notificação de óbitos e de conscientização sobre a importância da doação. A córnea é uma lente transparente que recobre o olho. A do comerciante Carlos Antônio da Lima já está completamente opaca. Ele só enxerga vultos pelo olho esquerdo depois de um acidente doméstico. "Foi um acidente com água sanitária em casa. Eu tava fazendo limpeza da minha casa e foi no meu olho, ficou dessa maneira. Na mesma hora queimou. Já fui perdendo a visão, lavando, mas não via mais nada. Só aquela coisa turva", contou. Carlos entrou nesta semana na fila para receber o transplante e deve esperar cerca de três anos pelo procedimento, o tempo médio de espera no estado. De janeiro a junho deste ano, o Rio Grande do Norte registrou 647 pessoas na fila por um transplante de córnea, o terceiro maior número do Nordeste, atrás apenas da Bahia (1.640) e de Pernambuco (1.447), segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). No mesmo período, apenas 80 cirurgias foram realizadas no estado. O número é bem inferior ao de outras regiões: no Ceará, por exemplo, foram quase 700 transplantes em seis meses. Lá, a espera média é de cerca de um mês. Hospital Onofre Lopes, em Natal. HUOL Tom Guedes/Inter TV Cabugi O Banco de Olhos do RN, que funciona no Hospital Universitário Onofre Lopes, é responsável pela captação, avaliação e armazenamento das córneas doadas. O coordenador da unidade, Ochuandro Costa, explica que a pandemia da covid-19 contribuiu para o aumento da fila. "O principal fator para isso foi, infelizmente, a pandemia de Covid que nós tivemos nos anos 2020, 2021 e 2022. Porque no início as captações foram quase todas paralisadas. Depois, quando voltamos a fazer as captações, as captações foram muito restritas, havia muita regulamentação de quem a gente podia captar e os pacientes continuaram entrando na lista. Então, com isso, houve um aumento muito grande do tempo de espera, porque aumentaram os pacientes na fila e a gente praticamente não fez transplante", considerou. Além disso, o oftalmologista Alisson Giovani, que realiza transplantes no Hospital Universitário Onofre Lopes, responsável por cerca de metade dos procedimentos no estado, destaca que a baixa doação também tem causas culturais. "Acho que a gente tem um problema cultural. O olho representa uma parte importante. Expressa muita coisa. Então às vezes o familiar quer ver o olho do paciente, tem medo que esse olho fique fundo na hora do sepultamento. Acho que esse fator cultural é o principal problema que a gente enfrenta para que não tenhamos mais doações", pontuou. A Central de Transplantes do RN, ligada à Secretaria Estadual de Saúde, é responsável por organizar a fila e distribuir os órgãos e tecidos doados. No caso das córneas, a ordem leva em conta o tempo de espera e as características do tecido. Mas, para que o processo funcione, os hospitais precisam comunicar cada óbito à central, o que nem sempre acontece, como explica a coordenadora Rogéria Nunes. "Essa notificação não chega dos hospitais à Central de Transplantes para que a gente possa entrevistar a família. E a gente tem até 6 horas da hora do óbito para poder fazer a avaliação do paciente, entrevista da família e a captação da cirurgia da retina das córneas. Então o tempo é curto e a gente realmente precisa que os hospitais da rede, principalmente da Grande Natal, notifiquem quando acontecer um óbito", disse. Enquanto o estado tenta vencer as barreiras culturais e estruturais, os profissionais de saúde reforçam o apelo à população. "Toda a população tem que estar muito ciente da importância da doação de córnea. Eu sei que a dor é grande na hora da perda de um ente querido, mas não faz sentido você enterrar a esperança de visão de alguém. Até porque aquela córnea que você não doou vai ser consumida em pouco tempo. Por que não doar para alguém e fazer alguém voltar a enxergar? Eu acho que é antes de tudo um ato de amor", completou o oftalmologista Alisson Giovani.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/05/fila-cornea-rn.ghtml