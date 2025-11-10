Vítimas de tiroteio em Apodi se envolvem em acidente após receberem alta de hospital; motociclista morreu
Motociclista morreu após bater em carro onde estavam vítimas de tiroteio em Apodi Polícia Civil/Cedida Cinco das oito pessoas feridas no tiroteio que deixou uma pessoa morta em Apodi na madrugada deste domingo (9) se envolveram em um acidente de trânsito na volta para casa após receberem alta do hospital em Mossoró, no Oeste potiguar. O carro de linha onde os pacientes estavam seguia pela BR-405 no sentido a Apodi quando bateu em uma moto que transitava no sentido oposto e invadiu a contramão. O motociclista morreu na hora. O acidente aconteceu ainda na manhã do domingo (9), por volta das 8h, na altura do quilômetro 21 da rodovia federal, a cerca de 3km da comunidade do Jucuri, zona rural de Mossoró. De acordo com a Polícia Civil, o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem forçada, o que resultou na colisão. Com o impacto, o condutor da moto teve o braço decepado e morreu antes de receber socorro médico. Tiroteio em festa no interior do RN deixou uma pessoa morte e várias feridas O carro de linha, conduzido por um motorista de 67 anos, seguia para Apodi levando pacientes que tinham recebido alta médica no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, após o tiroteio que aconteceu durante a madrugada em Apodi. Segundo a Polícia Civil, o motorista prestou socorro e fez o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. Ninguém que estava no carro ficou ferido. O motociclista foi identificado como Erick Vinícius Nascimento de Almeida, de 30 anos, natural de Apodi. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica do Rio Grande do Norte foram acionadas para atender a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido para exames na sede da Polícia Científica de Mossoró.
