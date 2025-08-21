Benito di Paula, Os Melhores do Mundo e Dodô Pressão: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Cantor e compositor Benito Di Paula se apresenta em Natal Murilo Alvesso/Divulgação De apresentações teatrais a shows, festivais e festas temáticas, a programação cultural de Natal conta com opções para todos os gostos durante o final de semana. A agenda reúne eventos que vão do teatro e circo à música, humor e encontros culturais, com ingressos de variados preços e atividades gratuitas. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (21) até segunda-feira (25). Veja abaixo: Quinta-feira (21) Circo Kroner Local: Arena das Dunas Horário: 20h (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Universal Park Local: Estacionamento da Arena das Dunas Horário: 17h (aberto no fim de semana) Ingressos: a partir de R$ 60 (vendas no local) Universal Park tem Polaris como atração inédita em Natal Divulgação Sexta-feira (22) Ozzy Forever - 1 mês de saudades Local: Wesley's Bar (Capim Macio) Horário: 17h Ingressos: R$ 10 (clique AQUI) Ard Natal Local: Backstage Bar (Cidade Alta) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Banda Dubê e Duda Pereira Local: Afonso Pub (Petrópolis) Horário: 21h Ingressos: R$ 15 (clique AQUI) Apsu Local: Clube Frisson Horário: 21h Ingressos: entrada gratuita Sábado (23) Benito di Paula Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 110 (clique AQUI) Benito di Paula e Rodrigo Vellozo cantam ‘Tudo Está No Seu Lugar’ Estrela Marginal Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 15h Ingressos: entrada gratuita Festival da Dourada Potiguar Local: Seu Jerimum (Candelária) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Roda de Samba Preto no Branco Local: 294 Bar & Restaurante (Petropólis) Horário: 17h Ingressos: R$ 50 (clique AQUI) Festa RiNo Local: Garden Gastrobar Horário: 17h30 Ingressos: R$ 40 (clique AQUI) Sambinha Tirol Local: Centro de Turismo Horário: 17h30 Ingressos: a partir de R$ 35 (clique AQUI) Rock no Castelo Local: Taverna Pub & Espaço Ávalon (Ponta Negra) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Socorro Lima Local: Dona Neném (Parnamirim) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Super Roda de Samba Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: R$ 30 (clique AQUI) Proibidona Local: VG Prime (Candelária) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Bonde do Brasil Local: Rastapé Casa do Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Tributo Rock Brasil Local: Whiskritório Pub (Capim Macio) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Dodô Pressão Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Domingo (24) Toca Raul Local: Black Sheep Horário: 14h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Os Melhores do Mundo - Notícias Populares Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h30 Ingressos: a partir de R$ 70 (clique AQUI) Segunda-feira (25) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN C
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/08/21/benito-di-paula-os-melhores-do-mundo-e-dodo-pressao-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml