Comportas da Barragem de Oiticica são abertas para dar vazão às águas do São Francisco
Ministro do Desenvolvimento acompanha chegada das águas do São Francisco no RN As comportas da barragem de Oiticica, em Jucurutu, foram abertas nesta terça-feira (19) para dar vazão às águas da transposição do Rio São Francisco, permitindo que o fluxo siga em direção à barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do Rio Grande do Norte. As águas chegaram em definitivo ao estado na semana passada. A solenidade foi acompanhada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pela governadora Fátima Bezerra (PT), além de deputados, secretários estaduais, prefeitos e muitos moradores da região. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp LEIA TAMBÉM CHEGADA: Águas da transposição do São Francisco chegam ao RN sem interrupção, diz governo do estado CAMINHO ATÉ O ESTADO: Entenda como as águas da transposição do Rio São Francisco vão chegar ao RN A governadora Fátima Bezerra afirmou que o momento representa um marco histórico. “Nós estamos celebrando a chegada das águas do São Francisco ao Seridó, agora de forma planejada, consistente e contínua. Isso significa que, a partir de agora, o povo do Seridó conta, para sempre, com essas águas para saciar a sede e para promover o desenvolvimento”, declarou. O ministro Waldez Góes reforçou que o projeto vai além do abastecimento humano. “Não estamos falando só de água para matar a sede. Estamos falando de desenvolvimento, de turismo, de agricultura, de geração de oportunidades. O presidente Lula deixou claro: é preciso acelerar para que a água também seja motor do desenvolvimento econômico do semiárido”, afirmou. A cerimônia também contou com a participação de prefeitos da região. Rogério Soares, de Jardim de Piranhas, destacou o impacto econômico local. “Agora, o pequeno agricultor, que antes não tinha condições de plantar, pode cultivar frutas e verduras e vender para as prefeituras, gerando emprego e renda para o município”, disse. Em Jucurutu, o prefeito Iogo Queiroz destacou o fim dos problemas de abastecimento. “Jucurutu acabou com o problema de água com essa chegada das águas do Rio São Francisco e, graças a Deus, vamos ter água em abundância para a população de Jucurutu e toda a região do Seridó", afirmou. O secretário de Recursos Hídricos, Paulo Varella, ressaltou o simbolismo da obra e o alcance histórico da transposição. “Hoje sintetiza a luta de mais de século e meio, de tantos sonhos que se tornam realidade. A água vai chegar à casa das pessoas e também servirá para o desenvolvimento: produção de leite, queijo, frutas e outros produtos. Estamos começando uma nova era no Seridó", falou. Segundo o Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), desde que as águas chegaram ao estado na semana passada, o nível da barragem de Oiticica já aumentou cerca de 2 centímetros. O reservatório tem capacidade para 742 milhões de metros cúbicos e atende diretamente dezenas de municípios do Seridó. Rio São Francisco O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) tem 477 quilômetros de extensão em dois eixos e deverá garantir segurança hídrica a cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Eixo Norte, que atende a região Seridó, vai de Cabrobó (PE) passando por PB e CE até chegar ao RN. O volume do fluxo inicial das águas é de 2,95 m³/s com prioridade para abastecimento humano e agricultura familiar. Abertura das Comportas da Barragem de Oiticica Carmem Felix/Assecom Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN As águas da transposição do Rio São Francisco chegaram nesta terça-feira (19) ao Seridó potiguar em cerimônia acompanhada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pela governadora Fátima Bezerra. As ága
