Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos segue em Parnamirim; veja locais
Cães e gatos podem receber vacina contra raiva Prefeitura de Feira de Santana A campanha de vacinação contra raiva para cães e gatos iniciou no último sábado (2), em Parnamirim. Na primeira ação, 1.298 animais foram imunizados nos bairros de Nova Esperança, Santa Tereza e Vale do Sol. A campanha é realizada pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) e segue até setembro, com atendimento aos sábados em diferentes pontos da cidade. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Neste sábado (9), a vacinação será realizada das 8h às 12h30 nos seguintes locais: Bela Parnamirim Juriti Rações: Rua Valdemar Francisco do Nascimento, 600 Fedora Rações: Rua Manoel Batista Passagem de Areia Pet House: Rua Manoel Monteiro Filho, 324 JR PetShop: Rua Luíza Maria Conceição Santiago, 668A Rosa dos Ventos UBS Rosa dos Ventos (CAIC): Rua Cândido Martins LEIA TAMBÉM Veja locais de vacinação contra a raiva em Natal neste sábado (9) Próximas datas 16/08 – Cohabinal, Santos Reis e Monte Castelo 26/08 – Vida Nova, Jockey Clube e Parque de Exposições 30/08 – Boa Esperança, Jardim Planalto e Liberdade 06/09 – Cajupiranga, Parque do Jiqui, Parque das Nações e Parque das Árvores 13/09 – Pirangi e Pium 20/09 – Emaús, Nova Parnamirim e Encanto Verde 27/09 – “Dia D” com vacinação em todos os bairros da cidade Além da campanha itinerante, a imunização está disponível durante todo o ano na sede da UVZ, na Rua Parque da Tijuca, no bairro de Cajupiranga. Informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3644-8185. Especialista fala sobre a importância da vacina contra raiva para os cães Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN s
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/09/campanha-de-vacinacao-antirrabica-para-caes-e-gatos-segue-em-parnamirim-veja-locais.ghtml