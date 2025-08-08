Polícia prende homem que se passava por funcionário de empresa de saúde e aplicava golpes em idosos no RN

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (8), um homem de 29 anos acusado de aplicar golpes contra idosos em Macaíba e Natal.





De acordo com as investigações, ele se passava por funcionário de uma empresa de assistência à saúde popular para obter dados pessoais e contratar empréstimos fraudulentos. Usando crachá e uniforme com a logomarca da empresa, visitava residências e dizia que realizaria “atualizações cadastrais” para ganhar a confiança das vítimas.





Com as informações coletadas — incluindo documentos e fotos —, o suspeito contratava empréstimos em nome dos idosos. Em um dos casos, uma vítima foi levada até uma agência bancária e induzida a sacar R$ 3 mil; apenas R$ 1 mil foi entregue a ela, e o restante ficou com o criminoso. Outros idosos relataram prejuízos semelhantes, como cobranças indevidas e empréstimos não autorizados.





A Polícia Civil informou que o homem já havia sido desligado da empresa cujo nome utilizava, caracterizando uso indevido da imagem institucional. A investigação apura se ele atuou em outros municípios da Grande Natal, especialmente em áreas com maior concentração de idosos.





O suspeito foi localizado e preso em São Gonçalo do Amarante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



