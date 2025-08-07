Curso gratuito para o Enem abre inscrições em Natal
Escola da Assembleia abre inscrições para curso preparatório ao Enem com aulas presenciais e online getty images A Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para o curso preparatório Integra Enem, que oferece aulas gratuitas voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem). Os encontros começam em 16 de agosto e serão realizados aos sábados, das 7h30 às 12h30, na sede da Escola, em Natal. As aulas também terão transmissão ao vivo para Câmaras Municipais do estado. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (11) e podem ser feitas pela internet. Cliquei AQUI para se inscrever. O curso é voltado para alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública. São 80 vagas presenciais. O material didático será fornecido pela Funcern (Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN), parceira da Escola da Assembleia na iniciativa. Enem 2025: RN tem mais de 113 mil inscritos confirmados "A nossa intenção é criar salas de aula nas Câmaras Municipais, para que os aulões presenciais da Escola, que contarão com 80 estudantes, sejam replicados para o máximo de municípios do Estado. A expectativa é a de que pelo menos 50 câmaras adiram ao projeto", explicou Rodrigo Aladim, coordenador do Integra Enem. Como se inscrever As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por um formulário disponível na internet e ainda pelo aplicativo "Escola da Assembleia - RN" ou pelo telefone (84) 3132-0035.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/07/curso-gratuito-para-o-enem-abre-inscricoes-em-natal.ghtml