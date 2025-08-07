MP denuncia por tentativa de feminicídio ex-jogador preso por espancar namorada no elevador
Veja o que ocorreu antes de ex-jogador de basquete espancar namorada em elevador O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por agredir a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em um condomínio de Natal, foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de feminicídio. De acordo com o MP, a denúncia foi acatada pela Justiça potiguar nesta quinta-feira (7) . Igor Pereira Cabral está preso na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. Na última sexta (1) ele denunciou que foi agredido na prisão. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Nesta segunda (4), o agressor emitiu uma nota através do advogado de defesa, onde pede perdão e diz que que a atitude foi "influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional". Igor Eduardo Cabral, tem 29 anos, e foi filmado agredindo a namorada em Natal Reprodução/Redes sociais LEIA TAMBÉM REPERCUSSÃO: O que se sabe e o que falta saber sobre o caso EX-JOGADOR DE BASQUETE: Saiba quem é o homem preso por agredir namorada BILHETE: 'Ele disse que ia me matar', relatou vítima VÍDEO: Câmera de segurança em elevador registrou agressão CRIME: Preso vai responder por tentativa de feminicídio CIÚMES: O que ocorreu antes de ex-jogador espancar namorada em elevador Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal Reprodução A mulher espancada com mais de 60 socos pelo namorado no elevador de um condomínio em Natal passou por uma cirurgia para restauração de ossos do rosto na sexta (1º). O objetivo da cirurgia foi "restaurar a forma e a função do rosto" da vítima, segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), responsável pela operação. A vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. O crime aconteceu no dia 26 de julho e foi flagrado por câmeras de segurança. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, foi preso em flagrante, e teve a detenção transformada em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, em Natal Reprodução 'Ele disse que ia me matar', relatou vítima No dia do crime, a vítima relatou aos policiais de plantão que o ex-jogador de basquete disse que iria matá-la. A revelação foi feita em um bilhete, porque ela não conseguia falar. Ainda no bilhete, a mulher relatou que permaneceu no elevador porque sabia que seria agredida pelo namorado (veja, abaixo, o bilhete). "Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu. Bilhete escrito por vítima de agressões em Natal Cedida Ex-jogador de basquete é preso por agredir namorada com 60 socos Como denunciar Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher: Polícia Miliar - telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais. Polícia Civil - telefone: 181 Central de Atendimento à Mulher - telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. Vídeos mais assistidos do g1 RN
