Dois milhões de crianças enfrentam o desafio do TDAH no Brasil; apenas 20% recebem tratamento adequado.

Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, cerca de dois milhões de crianças e adolescentes convivem com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no país. Apesar da alta incidência, o diagnóstico ainda é raro e muitas vezes confundido com problemas de comportamento. Apenas 20% recebem o tratamento adequado.
🧠 Diagnóstico precoce transforma vidas
Especialistas alertam que identificar o TDAH o quanto antes é essencial para garantir melhores resultados. A professora Kelly Dalariva, de Porto Alegre, compartilhou a experiência com seu filho Benício, de 8 anos: “Sempre diziam que ele não tinha nada. Mas depois do diagnóstico e da medicação, tudo mudou”, contou.
O psiquiatra Vítor Rocco Torrez reforça que a falta de informação é um dos maiores obstáculos. “Essas crianças são vistas como malcriadas, mas quando há compreensão e tratamento, tudo muda. A inteligência está ali”, afirmou.
👩🏫 Professores como aliados na identificação
Para ampliar o apoio nas escolas, o evento “TDAH Levado a Sério” reuniu mais de 100 educadores no Rio Grande do Sul. A capacitação teve como foco ensinar os professores a reconhecer sinais do transtorno e aplicar estratégias eficazes em sala de aula.
Iane Castelmann, da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, destacou que o acesso à informação científica de qualidade é fundamental para reduzir os impactos do TDAH no futuro. Já a professora Larissa Lorenzoni ressaltou a importância da parceria entre escola e família: “Precisamos alinhar estratégias para garantir rotina e segurança às crianças”, disse.
Com informações da Associação e Associação Brasileira de Déficit de Atenção
Editor de Saúde: Dr. Willen Moura
