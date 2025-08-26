Dois milhões de crianças enfrentam o desafio do TDAH no Brasil; apenas 20% recebem tratamento adequado.



🧠 Diagnóstico precoce transforma vidas





Especialistas alertam que identificar o TDAH o quanto antes é essencial para garantir melhores resultados. A professora Kelly Dalariva, de Porto Alegre, compartilhou a experiência com seu filho Benício, de 8 anos: “Sempre diziam que ele não tinha nada. Mas depois do diagnóstico e da medicação, tudo mudou”, contou.





O psiquiatra Vítor Rocco Torrez reforça que a falta de informação é um dos maiores obstáculos. “Essas crianças são vistas como malcriadas, mas quando há compreensão e tratamento, tudo muda. A inteligência está ali”, afirmou.



👩‍🏫 Professores como aliados na identificação





Para ampliar o apoio nas escolas, o evento “TDAH Levado a Sério” reuniu mais de 100 educadores no Rio Grande do Sul. A capacitação teve como foco ensinar os professores a reconhecer sinais do transtorno e aplicar estratégias eficazes em sala de aula.



