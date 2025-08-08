Homem que estava na lista dos 10 criminosos mais procurados do RN é preso na Grande Natal

Um homem de 26 anos, que estava na lista dos 10 criminosos mais procurados do Rio Grande do Norte, foi preso nesta quinta-feira (7) no bairro Portal do Sol, em Extremoz, na Grande Natal.





A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) após um trabalho investigativo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde a Operação Caronte, que apura a atuação de um grupo criminoso armado responsável por, pelo menos, 41 homicídios em seis meses, com ações concentradas em Natal, São Gonçalo do Amarante e Extremoz.





As investigações indicam que o grupo contava com a participação de agentes de segurança pública, alguns já presos, e utilizava as mesmas armas em vários crimes. As vítimas eram escolhidas por interesse financeiro ou para ampliar o domínio territorial.





O bando também mantinha uma rede de informantes, responsável por repassar dados estratégicos e desviar viaturas policiais dos locais antes das execuções.





A Polícia Civil reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.



