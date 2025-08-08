Navio-escola da Marinha abre para visitação gratuita em Natal neste sábado (9)
Navio-Escola Brasil Divulgação/Marinha do Brasil O Navio-escola Brasil, da Marinha, abre para visitação pública neste sábado (9), no Terminal de Passageiros de Natal, no bairro da Ribeira, na Zona Leste da cidade. A visitação é gratuita e acontece das 14h às 17h30. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O Navio-escola Brasil foi construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro a partir de um projeto desenvolvido pela diretoria de Engenharia Naval - ambos órgãos da Marinha do Brasil. A construção foi iniciada em setembro de 1981 e, após dois anos, no dia 23 de setembro de 1983, o navio foi lançado ao mar, tendo sido incorporado à Marinha do Brasil em 21 de agosto de 1986. "A visita proporcionará uma excelente oportunidade para a população de Natal e demais regiões em conhecer o navio e o trabalho desempenhado pela Marinha do Brasil, em prol da capacitação dos nossos militares e o desenvolvimento da mentalidade marítima no país, além de contribuir para o fortalecimento do vínculo com a sociedade brasileira", citou, em nota, a Marinha. Fase final da formação dos oficiais Segundo a Marinha do Brasil, o Navio-escola Brasil é o meio empregado na fase final da formação dos futuros oficiais da Marinha, dispondo dos recursos instrucionais necessários à fase prática que consolida os conhecimentos adquiridos no curso da Escola Naval. Além disso, visa aprimorar a formação cultural dos futuros oficiais e representar o país e a Marinha nos portos visitados, promovendo o estreitamento dos laços de amizade com as nações amigas. Tripulação O atual comandante do navio é o Capitão de Mar e Guerra Rodrigo Monteiro Lázaro, que assumiu o cargo em 9 de janeiro de 2025. A tripulação é composta por 31 oficiais e 217 praças, além de 140 guardas-marinha, oriundos da Escola Naval. Além disso, compõem a tripulação convidados do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, representantes da Marinha Mercante e de Marinhas amigas como Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Egito, Espanha, França, México, Paraguai e Uruguai. Navio Escola Brasil chega ao Porto de Santos, SP Vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/08/navio-escola-da-marinha-abre-para-visitacao-gratuita-em-natal-neste-sabado-9.ghtml