Idoso é preso na PB suspeito de estupro de vulnerável contra criança de 7 anos dentro de supermercado, no RN
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa. Divulgação/Governo da Paraíba Foi preso neste domingo (17) um idoso de 66 anos suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de sete anos. A prisão aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, mas o crime foi registrado em julho de 2025, em um estabelecimento comercial de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Paraíba (PCPB), por meio das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Zona Sul e da Zona Norte de João Pessoa (DEAM Sul/DEAM Norte), em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, deflagrou, como parte da Operação Irmandade, que resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o investigado. De acordo com as investigações, o crime ocorreu em julho de 2025, quando câmeras de segurança de um estabelecimento comercial em Parnamirim registraram o abuso praticado pelo suspeito. Após o fato, o homem fugiu para a Paraíba. O investigado foi localizado e preso nas primeiras horas desse domingo (17), no bairro de Paratibe, zona sul de João Pessoa, após intensas investigações. Ele foi conduzido à sede da Delegacia da Mulher Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis, e, após exame de corpo de delito, encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia Civil da capital, ficando à disposição da Justiça. A ação contou ainda com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DEPID) de Parnamirim, do 5º Núcleo de Investigação Qualificada da PCRN e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Santa Rita (PB). Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba
source https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2025/08/18/idoso-e-preso-na-pb-suspeito-de-estupro-de-vulneravel-contra-crianca-de-7-anos-dentro-de-supermercado-no-rn.ghtml