Com grande estrutura, Universidade De Aquino (UDA) na Bolívia, consegue acreditação Mercosul





Uma notícia encheu de orgulho o corpo discente e docente de uma universidade na Bolívia, a UDA (Universidad de Aquino) ou UDABOL, bem como os cidadãos do país vizinho, pois a referida instituição foi agraciada com a acreditação do Mercosul, também conhecida como ARCU-SUL.

Estrutura e estudantes









A UDABOL tem uma estrutura física moderna e equipada, com campus nas principais cidades da Bolívia. Os campi da UDABOL contam com laboratórios, bibliotecas, salas de aula, centros de pesquisa e outros espaços que oferecem aos estudantes um ambiente de aprendizado de qualidade.









A universidade possui uma estrutura grandiosa e é considerada uma das melhores da Bolívia e também possui uma quantidade considerada de alunos brasileiros.









Além dos brasileiros, estudam pessoas de todo o planeta pois encontram na Bolívia um país de cultura plural onde o estrangeiro consegue adaptar-se mesmo existindo uma grande diferença.

































Acordos internacionais









Entre os diversos acordos que instituição tem, podemos destacar Harvard Business Publishing, onde é aplicado uma metodologia de estudo e método de caso em carreiras empresariais, usando casos reais de organizações. Dessa maneira se tornou a primeira universidade na Bolívia a aplicar a metodologia Harvard Business School Cases, para formar profissionais altamente competentes.









O que é acreditação Arcu-Sul

















O ARCU-SUL, ou Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados, é um mecanismo permanente de acreditação regional do setor educacional do Mercosul e dos estados associados. O objetivo do ARCU-SUL é garantir, na região, o nível acadêmico e científico dos cursos de graduação, por meio da aplicação de critérios e perfis comuns a todos os países participantes.





O ARCU-SUL é um sistema de acreditação voluntário, que pode ser solicitado por cursos de graduação de qualquer área de conhecimento, em universidades públicas ou privadas, dos seguintes países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.





O processo de acreditação pelo ARCU-SUL é composto por três etapas:Autoavaliação: O curso de graduação é responsável por avaliar sua própria estrutura, processos e resultados, de acordo com os critérios e perfis do ARCU-SUL.

Visita de pares: Uma equipe de especialistas de outros países participantes do ARCU-SUL visita o curso de graduação para verificar a autoavaliação e realizar entrevistas com professores, estudantes e funcionários.

Decisão da Comissão de Acreditação: A Comissão de Acreditação do ARCU-SUL é responsável por emitir um parecer final sobre o curso de graduação, que pode ser de acreditação, acreditação com condicional ou não acreditação.





A acreditação pelo ARCU-SUL tem validade de cinco anos. Os cursos acreditados pelo ARCU-SUL têm a garantia de que seus diplomas são reconhecidos e válidos em todos os países participantes do sistema.





Os principais benefícios da acreditação pelo ARCU-SUL são:Garantia da qualidade do ensino;

Reconhecimento e validade dos diplomas em todos os países participantes;

Melhoria da competitividade dos cursos de graduação;

Facilitação da mobilidade acadêmica na região.





O ARCU-SUL é um importante instrumento para a integração regional do ensino superior. O sistema contribui para a garantia da qualidade dos cursos de graduação na região, o reconhecimento dos diplomas e a mobilidade acadêmica.





Reitoria comemora




