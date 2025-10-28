Ex-prefeito e ex-secretários são condenados por desvio de combustível em cidade do RN
O ex-prefeito de Angicos, Deusdete Gomes, e três ex-secretários municipais foram condenados por improbidade administrativa por causa de um esquema de desvio de combustível entre os anos de 2017 e 2018. A investigação foi conduzida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) por meio da Operação Combustão. Segundo a acusação, o esquema envolvia o abastecimento de veículos particulares com combustível pago pela Prefeitura. As irregularidades foram descobertas depois que os investigadores identificaram gastos excessivos do município, com combustível, durante o período. Na sentença, a Justiça determinou que o ex-prefeito perca os direitos políticos por oito anos e tenha o nome inscrito no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. Combustível - bomba- Uberlândia - abastecimento Anna Lúcia Silva/g1 Os ex-secretários de Saúde, Transporte e Obras Públicas também foram condenados. Além da perda dos direitos políticos, eles deverão devolver os valores desviados aos cofres públicos. De acordo com o Ministério Público, apenas a então secretária de Saúde desviou cerca de R$ 26 mil. A Inter TV Cabugi procurou o ex-prefeito Deusdete Gomes, mas não recebeu posicionamento até a última atualização desta reportagem.
